Prodejní hit trochu zlenivěl, pořád se však bude líbit. Test Samsungu A55

„Pětkové áčko“ je v podstatě evergreenem Samsungu. Je, byla a asi i ještě dlouho to bude taková ta klasika, kterou nejde nic moc zkazit. Telefon, který má dobrou výbavu, ale také na něm oproti prémiové nabídce znatelně ušetříte. Už to sice dávno není taková ta lidová střední třída, spíše už typická vyšší střední, ovšem Samsung si to umí obhájit.

Na scénu dorazil model A55, který se snaží zalíbit jak po stránce vzhledu, tak výbavy. Už na úvod můžeme ovšem přiznat, že majitele modelu A54 nechá naprosto chladnými. Ale co zákazníci, kteří nový model vyšší střední třídy od Samsungu vyhlížejí delší dobu, případně ti, kteří nejsou spokojeni u konkurence? Bude pro ně model A55 tím pravým? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Telefon vedle svého předchůdce sice nevypadá příliš rozdílně, i tak se dá najít pár drobností, které Samsung letos pozměnil. Hlavní designovou novinkou je tzv. „Key Island“ neboli hrb na boku zařízení, ve kterém najdete tlačítka pro probuzení displeje a ovládání hlasitosti. Zatímco většina rámečku zařízení je plochá, tak Key Island je zaoblený. Někomu se to může líbit, jinému nemusí, ovšem funkcionalitu telefonu to nijak nemění.

Vedle onoho vybouleného Key Islandu je tu ještě jedna novinka, která se týká materiálového zpracování. Záda jsou opět pokryta tvrzeným sklem, na bocích je ovšem nově kov. To přináší ještě prémiovější pocit při používání telefonu a dále jej sbližuje s řadou Galaxy S. Mimochodem když si dáte vedle sebe letošní modely A55 a S24, rozdíly v designu budou hodně malé. A to proto, že se Samsung snaží sjednotit design telefonů, aby zkrátka všechny poukazovaly na to, o jakou značku jde a už se nedělaly příliš velké rozdíly mezi jednotlivými modely.

Odolnost proti prachu a vodě (IP67) se jinak nezměnila. Rozměry zařízení jsou tentokrát 161,1 × 77,4 × 8,2 mm a hmotnost se kvůli kovovým rámečkům zvedla na 213 gramů. Líbí se nám pestrá škála barev, které model A55 nabízí (modrá, černá, fialová, žlutá), většina z nich má navíc zajímavé perleťové odlesky.