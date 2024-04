Rozkládací fanouškovský samsung má být o polovinu levnější. Změnil by trh

Současný Galaxy Z Fold 5 má stále oficiální cenovkou téměř 45 000 korun. To je pro většinu zájemců extrémní částka a raději sáhnou po klasických smartphonech.

Jihokorejský výrobce si toho je podle všeho vědom a chystá v nadcházející řadě Galaxy Z Fold 6 základní model, možná i vylepšenou verzi Ultra a překvapivě i levnější model v takzvané fanouškovské edici, tedy Fan Edition. Tuto specialitu zatím Samsung používá u modelů řady S, v zimě přišel model S23 FE a to po delší odmlce.

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE by měl, podle předběžných spekulací, stát pod 800 dolarů. To je zhruba 18 500 korun bez daně, s daní by to mohlo být pod 23 000 korun. Rozkládací smartphone/tablet by tak byl podle jihokorejského serveru Sisajournal-e dostupný pro širokou skupinu zákazníků.

Zhruba o polovinu levnější nový rozkládací samsung by měl podle korejského zdroje používat stejný fotoaparát jako současný model Galaxy Z Fold 5. Ve výbavě lze očekávat další ústupky.

Zdroje uvádějí slabší procesor, menší paměti a menší baterii. Displej by měl mít horší technické parametry a podle dostupných spekulací by nemělo být podporováno dotykové pero S Pen.

Jestliže nového základního Galaxy Z Fold 6 (a možná i verze Ultra) bychom se měli dočkat už v červenci, tak model FE bude pravděpodobně uveden až na podzim, stejně jako tomu je u fanouškovských edicí modelů řady Galaxy S.