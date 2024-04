Dětem neprodáváme. Britské děti si dost možná už smartphone nekoupí

Jsou to dva měsíce, co vláda Velké Británie 19. února vydala pokyny k používání mobilních telefonů v tamních školách. V podobě třináctistránkové příručky je jejich ředitelům rozeslalo tamní ministerstvo školství. A byť nejde o zákonem podložené nařízení, tak je mnohá vedení škol hodlají aplikovat. Přijatá opatření však musí žákům náležitě zdůvodnit. A učitelé mají jít příkladem, sami mají používání smartphonů omezit, a to zejména před žáky.