Do konce měsíce výhodná střední třída. Test smartphonu Vivo V40 SE

Vivo V40 SE 5G

Střední třída je plná zajímavých telefonů a u nás v redakci považujeme dlouhodobě za jednu z nejlepších voleb v této kategorii Motorolu Moto G54 Power Edition. Tento smartphone z loňského roku má skvělý poměr výkon/cena a výbavu, která se celkově soustředí na praktické záležitosti a vynechává zbytečná pozlátka.

Vivo teď uvedlo vážného konkurenta pro tento výhodný model, který k oné solidní výbavě přidává i příjemnou dávku stylu. Opět ale víceméně bez zbytečností s důrazem na praktičnost. Jenže si za tento model zákazníci trochu připlatí. Do konce dubna to ale vychází docela dobře: zatímco Motorola Moto G54 Power Edition stojí 4 999 korun, nové Vivo V40 SE vyjde do konce měsíce na 5 999 korun a zákazník k němu dostane zdarma nabíječku Vivo Flash Charge s výkonem 44 W, která sama o sobě stojí 449 korun. Takže příplatek oproti Motorole není tak dramatický a Vivo má co nabídnout. Jenže až tahle zaváděcí akce skončí, má novinka stát 6 999 korun a nabíječka jako bonus k němu nebude. Pak už to nevypadá na tak výhodnou záležitost.

Co tedy Vivo V40 SE nabízí?

Je to dobře vybavený smartphone střední třídy, který k solidní výbavě přidává i stylový vzhled a překvapivě prémiové zpracování. Zákazník dostane za své peníze telefon s procesorem Snapdragon 4 Gen2, který má moderní 4nm technologii a je z hlediska výkonu vcelku rovnocenným soupeřem 6nm Dimensity 7020, který najdeme v Motorole. I další výbava odpovídá: telefon má 8 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti, přičemž tu je i slot na microSD karty. Oproti konkurenčnímu výhodnému smartphonu ale Vivu chybí 3,5 mm Jack pro sluchátka.

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní vzhled

prémiové zpracování

povedený displej

dobré detaily výbavy Proč nekoupit? plná cena už není tak výhodná

nemá 3,5mm Jack Za kolik? 5 999 Kč (do konce dubna 2024), pak 6 999 Kč

Vivo má Android 14 a nabídne alespoň lehkou odolnost vůči vodě a prachu podle IP54, tuto certifikaci konkurent nemá. Displej má úhlopříčku 6,67 palce a rozlišení klasických 2 400 × 1 080 pixelů, Motorola má 6,5palcový panel podobných parametrů. Právě displej Viva je jedním z jeho lákadel, na rozdíl od většiny soupeřů (včetně zmiňované Motoroly) je to totiž AMOLED panel, obnovovací frekvence 120 Hz ale bývá obvyklá. Pochválit musíme čitelnost displeje na přímém slunci: už tovární údaje maximálního jasu 1 200 nitů (a 1 800 špičková svítivost v HDR kontrastech) zní dobře a praxe očekávání více než splňuje. Na smartphone střední třídy má Vivo V40 SE i skvělé pozorovací úhly a podání barev.

Někdy nám ale přišlo, že displej dovede být trošku neostrý. Neumíme to přesně popsat, ale z našich testů se zdá, že to má co dělat s adaptivní obnovovací frekvencí a zvoleným režimem displeje. V tmavém režimu se totiž pocit neostrosti nedostavuje (nebo je prostě méně znatelný) a v tom světlém máme z displeje lepší pocit se standardně zapnutou vyšší obnovovací frekvencí 120 Hz. Každopádně displej je na danou třídu velmi nadprůměrný, líbí se nám i vcelku decentní rámečky, kdy se u Viva docela snažili docílit i symetrických rámečků v horní a spodní části telefonu. Sice to nevyšlo úplně, ale i provedení rámečků posouvá V40 SE k trochu prémiovému pocitu.