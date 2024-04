Toto zařízení mělo nahradit mobily. V recenzích se mu vysmáli

Zařízení Humane AI Pin vypadá jako něco, čím se lidé mezi sebou dorozumívají na vesmírných lodích ze Star Treku. Malý „odznak“ si připnete na hruď a následně ho ovládáte hlasovými příkazy, případně pomocí gest rukou a speciálního projektoru, který vám promítne uživatelské rozhraní do nastavené dlaně. Humane AI Pin navíc umí pomocí integrované kamerky sám rozpoznávat, co vidí před sebou, a pořizovat fotky a videa.

Podobných zařízení, která se snaží vytvořit zcela novou kategorii, schopnou konkurovat dnes všudypřítomným smartphonům, je vícero. Málokteré však opravdu dojde do fáze, že se začne běžně prodávat. Humane AI Pin vstoupil na trh a jak to tak bývá, zařízení si vyzkoušely redakce světových médií a influenceři. Jejich názory na tuto novinku jsou veskrze podobné: je to propadák.

Server The Verge o Humane AI Pin píše, že zařízení nefunguje správně a spousta jeho aspektů působí nedodělaně. Odznaku chybí navíc i zcela základní funkce a často se chová hodně zpomaleně. „Zařízení nejde doporučit vůbec nikomu,“ stojí v recenzi.

„Je příliš frustrující používat ho v každodenních situacích,“ píše v recenzi server CNET. Ten si stěžuje především na použití projektoru, kterému trvá se zapnout, a i když konečně naběhne, je těžké takto zařízení používat. „Ovládací gesta prsty jsou podivná, obzvlášť když se zároveň snažíte mít nastavenou otevřenou dlaň. Venku za běžného slunečního svitu je navíc obraz zcela nepoužitelný,“ popisuje recenze.

Magazín Wired doplňuje, že zařízení se zdá být příliš úzce zaměřené a vlastně ani ne příliš užitečné. V recenzi zaznělo, že se zařízení často přehřívá a odpovědi na hlasové otázky, které generuje umělá inteligence, nemusí být správné. Objevují se také stížnosti na kvalitu integrované kamerky a opět je zmíněný fakt, že projektor za denního světla nedosahuje dostatečného jasu, aby byl použitelný.

Podobné názory sdílí i influenceři na videoserveru YouTube. Recenzent Marques Brownlee z kanálu MKBHD poznamenává, že to je „nejhorší zařízení, které kdy testoval“. Zmiňuje stejné neduhy jako recenzenti výše: nedostatek aplikací, podivné ovládání, přehřívání baterie, špatnou použitelnost projektoru a přidává také třeba fakt, že odznak musíte mít připnutý zhruba v místě, kde máte za jízdy v autě natažený bezpečnostní pás.

Humane AI Pin se aktuálně prodává ve třech materiálových provedeních za cenu od 699 amerických dolarů, tedy asi 16,6 tisíce korun bez daně. Výrobce je zatím neposílá nikam jinam než do Spojených států. K fungování odznaku je třeba si navíc pořídit měsíční předplatné ve výši 24 amerických dolarů (asi 570 korun).