Vítané zlepšení u levnějšího hitu. Nové samsungy fotí obstojně

Samsungy „áčkové“ řady jsou tradičně zajímavé telefony střední třídy, které přináší některé prémiové funkce, ale samozřejmě už u nich ve výbavě najdeme ústupky. Je tedy logické, že jejich foťáky nejsou tak propracované jako u špičkových modelů Galaxy S. Na druhou stranu jsou povedené a fotí dobře, což ostatně dlouhodobě ukazují i výsledky v testech organizace DxO Mark. Samsungy řady Galaxy A v nich sice neexcelují, ale podávají solidní výkony, které z nich dělají docela zajímavé cenově dostupné fotomobily.

A letos patří k těm nejzajímavějším volbám překvapivě levnější z aktuální „hlavní“ dvojice modelů Galaxy A35 a A55. Zatímco Galaxy A55 totiž zaznamenal v testu DxO Mark skóre 108 bodů, levnější Galaxy A35 má 104 bodů. A to je nicotný rozdíl, obzvlášť když uvážíme, že Galaxy A35 stojí 9 490 korun, zatímco A55 vyjde na 11 990 korun. Navíc to znamená, že zatímco model A55 se oproti svému předchůdci A54 zlepšil o jediný bod, A35 si oproti modelu A34 polepšil o výrazných dvanáct bodů. To je jeden z nejlepších mezigeneračních posunů v žebříčku vůbec.

Cenově dostupné samsungy v žebříčku fotomobilů DxO Mark 108 – Samsung Galaxy A55

107 – Samsung Galaxy A54

104 – Samsung Galaxy A35

92 – Samsung Galaxy A25

92 – Samsung Galaxy A34

92 – Samsung Galaxy A72

88 – Samsung Galaxy A52s 5G

88 – Samsung Galaxy A52 5G

85 – Samsung Galaxy A33 5G

83 – Samsung Galaxy A15 5G

81 – Samsung Galaxy A15 LTE

79 – Samsung Galaxy A53 5G

70 – Samsung Galaxy A23 5G

67 – Samsung Galaxy A14 5G

48 – Samsung Galaxy A22 5G

45 – Samsung Galaxy A05s

Navíc platí, že Galaxy A35 podává konzistentní výkon a že skóre telefon „nenahnal“ jen v některé konkrétní disciplíně. A tak třeba za focení hlavním foťákem telefon dostal 107 bodů, zatímco jeho dražší sourozenec bodů 110. Za bokeh efekt má dokonce Galaxy A35 lepší skóre než dražší stájový kolega (50 oproti 45 bodům), u náhledu na displeji a zoomu opět vede Galaxy A55, ale znovu mírně: má 54 a 75 bodů, zatímco A35 vykazuje 52 a 71 bodů. Jen u videa je rozdíl sedmibodový: 110 vs. 117 bodů ve prospěch dražšího modelu.

Za pozornost stojí, že takového vcelku podobného výsledku dosahují oba telefony s jiným hardwarem. A55 má v podstatě sestavu fotoaparátů z modelu A54, tedy 50megapixelový hlavní foťák, 12megapixelový širokoúhlý a k tomu pětimegapixelový makro objektiv. Posunem vpřed by tu tak měl být novější procesor Exynos 1480, který ale v hodnocení DxO Mark zas tak moc nezlepšil.

To Galaxy A35 má také 50megapixelový hlavní foťák, ale s jiným čipem, ovšem stejně jako u předchůdce i dražšího sourozence mu nechybí optická stabilizace obrazu. Model A34 měl 48megapixelový hlavní foťák. Širokoúhlý foťák má 8 megapixelů a opět je tu pětimegapixelové makro, to jsou stejné parametry, jako u předchůdce. Jenže zatímco ten měl čip MediaTek Dimensity 1080, A35 používá Exynos 1380 z loňského A54. A ten, jak je vidět, odvádí při zpracování v podstatě stejně dobrou práci, jako novější Exynos 1480 v letošním A55.

V kontextu konkurence je zajímavý především právě model A35. Skóre jeho fotoaparátu je třeba o bod vyšší než u povedené Motoroly Edge 40 Neo, která se prodává o 1 500 korun dráž. Ale třeba takové Xiaomi Redmi Note 13 Pro s cenou 6 990 korun má v testu foťáků DxO Mark bodů 120. Však má také vcelku „nadupaný“ 200megapixelový čip hlavního fotoaparátu. Ale třeba varianta Pro+ má už jen další bod navíc a stojí 11 000 korun. Na jedenáct tisíc vyjde i etalon mezi levnými fotomobily Google Pixel 7a, který má v hodnocení DxO Mark 133 bodů.

Podle toho se může zdát, že má Samsung ještě u svých dostupnějších smartphonů z hlediska foťáku co vylepšovat. A samozřejmě je to pravda, na druhou stranu výše uvedené jsou poměrně extrémní případy a platí, že ve své cenové kategorii (do 10 000 korun) patří Galaxy A35 k vůbec nejlepším fotomobilům na trhu. Mimochodem, docela zajímavé je i skóre ještě levnějšího modelu Galaxy A25, ten získal 92 bodů, tedy stejně, jako právě loňský A34. Model Galaxy A15 5G pak má 83 bodů, LTE verze o 2 body méně.