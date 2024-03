Přetahovaná o bodíky. Na vrcholu žebříčku fotomobilů je to remíza

V žebříčku fotomobilů organizace DxO Mark se objevil výsledek špičkového modelu Oppo Find X7 Ultra. A podle očekávání je to opravdu skvělý fotomobil, řadí se totiž na dělené první místo. Ukazuje to, o co u nás přicházíme, Oppo totiž aktuální generaci svých špičkových modelů v Evropě nenabídne.