Menší pokrok než konkurence, ukazuje skóre foťáku Galaxy S24 Ultra

Už už se zdálo, že by Samsung mohl v žebříčku fotomobilů DxO Mark zabrat a svým hlavním soupeřům na poli špičkových fotomobilů se výrazně přiblížit. Ale těžko říct, čím to, i přes vylepšení u letošního špičkového modelu se velký meziroční posun ve skóre nekoná. Zatímco loňský Samsung Galaxy S23 Ultra získal v testu organizace 140 bodů, letošní model S24 Ultra si odnáší hodnocení 144 body.

To není málo, nicméně Galaxy S24 Ultra kvůli tomu zůstává za nejužší špičkou, v žebříčku mu aktuálně patří osmnácté místo. Skóre fotoaparátu se čtyřmi objektivy je nižší než třeba u aktuálních „základních“ iPhonů 15 a 15 Plus, loňských špičkových iPhonů 14 Pro a Pro Max, Galaxy S24 Ultra nestačil ani na starší Pixel 7 Pro (147 bodů) a novější Pixely 8 a 8 Pro i další soupeře. Nicméně třeba srovnání s Pixelem 7 Pro ukazuje, že foťák rozhodně není špatný: však jsme z foťáku Pixelu 7 Pro dodnes nadšeni a nemáme pocit, že by telefon nedovedl fotit dobře.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 157 – Huawei Mate 60 Pro+

156 – Huawei P60 Pro

154 – Apple iPhone 15 Pro Max

154 – Apple iPhone 15 Pro

153 – Google Pixel 8 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

150 – Vivo X100 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

148 – Google Pixel 8

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

145 – Apple iPhone 15

145 – Apple iPhone 15 Plus

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Vivo X80 Pro (Snapdragon)

136 – Vivo X90 Pro

136 – Xiaomi 13 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

135 – Vivo X80 Pro (MediaTek)

134 – Google Pixel 6 Pro

134 – Vivo X70 Pro+

133 – Apple iPhone 14 Plus

133 – Apple iPhone 14

133 – Google Pixel Fold

133 – Google Pixel 7a

133 – Samsung Galaxy S23 Plus

133 – Samsung Galaxy S23

131 – Apple iPhone 12 Pro Max

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

Každopádně posun v žebříčku o čtyři body oproti předchůdci je méně, než co předvádí konkurence. Pixel 8 Pro si oproti předchozí generaci v testu DxO Mark polepšil o šest bodů, a i to bylo vlastně docela málo: špičkové iPhony si totiž meziročně polepšily o osm bodů. Největším meziročním skokanem je Vivo, jeho model X100 Pro má v žebříčku o čtrnáct bodů víc než předchozí model X90 Pro a o deset víc než jen pro některé trhy určený X90 Pro+.

Proč skóre nestoupá tak, jak by mohlo, není úplně zjevné. Podle detailnějšího skóre v testu si například Galaxy S24 Ultra polepšil výrazně v případě expozice a podání barev, ale zase se zhoršil v ostření, takže výsledkem je u samotného fotografování hlavním foťákem s rozlišením 200 megapixelů skóre 144 body oproti 139 loňským. Tady je však vidět, že k posunu skutečně došlo, což potvrzují i naše praktické zkušenosti: a zatímco lepší barvy i schopnosti expozice v praxi vidíme, o tom, že by se S24 Ultra oproti předchůdci nedařilo tak dobře ostřit, úplně přesvědčeni nejsme. Ale DxO Mark na to má své poměrně exaktní postupy, takže náš pocit může být jen falešný.

Třeba u zoomu DxO Mark hodnotí novou sestavu s 50megapixelovým čipem a pětinásobným optickým přiblížením jen o dva body výše než loňské řešení s desetimegapixelovým čipem a desetinásobným optickým přiblížením. I tady máme pocit, že zlepšení je v praxi více viditelné a prospělo i v některých dalších ohledech (třeba u makro fotografie), na které DxO nebere pro změnu ve svém testu ohledy: ale to jsou prostě pravidla testů společnosti.

Někteří výrobci smartphonů proto telefony tak trochu šijí těmto testům na míru a s DxO Mark při vývoji fotoaparátů svých mobilů spolupracují, Samsung se však touto cestou nevydal a jde si svým směrem. To ho sice v testech znevýhodňuje, ale v praxi je foťák, jak ostatně skóre dokazuje, opravdu skvělý. Samsung by jen měl asi trochu zapracovat na natáčení videa, kde oproti loňsku k posunu prakticky nedošlo a skóre v testu zůstává stejné (137 bodů). Paradoxní je, že při natáčení videa oproti předchůdci kleslo skóre v disciplínách, kde u samotného focení stoupalo, a naopak třeba ostření se při natáčení videa daří o něco lépe než u S23 Ultra.

V Samsungu však mohou mít radost z jiného skóre testů DxO Mark: v hodnocení displejů patří S24 Ultra první příčka. Je to těsné, skóre 155 bodů je jen o bod vyšší než u letošních pixelů i u standardních modelů S24 a S24+, ale opět máme pocit, že metodika nastavení DxO Mark nedovede úplně stoprocentně ocenit klady matného provedení displeje, které výrazně eliminuje odlesky. I proto je tedy výsledné skóre vynikajícím výsledkem.