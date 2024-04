Váš iPhone může být hacknut, varuje Apple uživatele v desítkách zemích

„Apple zjistil, že jste terčem žoldáckého spywarového útoku, který se snaží vzdáleně kompromitovat iPhone spojený s vaším Apple ID …,“ napsal Apple ve varování dotčeným zákazníkům s tím, že konkrétně na ně se útok zaměřuje pravděpodobně kvůli tomu, kdo jsou či co dělají.

„Ačkoli není nikdy možné dosáhnout absolutní jistoty při detekci takových útoků, Apple tomuto varování velmi důvěřuje – berte ho, prosím, vážně,“ dodala společnost v zaslaném varování, které rozeslala do 92 blíže nespecifikovaných zemí světa.

Podle portálu TechCrunch tento útok přichází v době, kdy se mnoho zemí připravuje na volby. Řada technologických firem měla v poslední době varovat před rostoucím státem podporovaným úsilím o ovlivnění určitých volebních výsledků.

„Nejsme schopni poskytnout více informací o tom, co způsobilo, že jsme vám zaslali toto oznámení,“ informoval dál Apple s odůvodněním, že by to mohlo pomoci útočníkům přizpůsobit své chování tak, aby se v budoucnu vyhnuli detekci. Společnost uvedla, že takovéto útoky, které používá například spyware Pegasus vyvinutý izraelskou společností NSO Group, jsou výjimečně vzácné, avšak sofistikovanější než běžná kyberzločinecká aktivita nebo spotřebitelský malware.

Apple podle portálu TechCrunch uvedl, že při odhalování takovýchto útoků se spoléhá pouze na interní zpravodajské informace o hrozbách a vlastní vyšetřování. Byť takovéto vyšetřování podle Applu nikdy nemůže dosáhnout absolutní jistoty, tak veškerým indiciím důvěřuje. Uživatelé by tak varování, že mohou být cílem žoldáckého spywaru, neměli brát na lehkou váhu.

Výrobce iPhonů zasílá takovýto druh upozornění několikrát ročně. Od roku 2021 uživatele svých smartphonů upozornil na takové hrozby ve více než 150 zemích prostřednictvím aktualizované stránky podpory.