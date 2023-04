Prodejní hity Samsungu jsou slušné fotomobily. Konkurence je však lepší

Smartphony řady Samsung Galaxy A patří k těm relativně málo cenově dostupným smartphonům, které již poměrně tradičně procházejí různými testy organizace DxO Mark. Důvod je logický, jsou to nesmírně populární zařízení, která patří k nejprodávanějším ve svých kategoriích vůbec. A i když konkurence umí připravit telefony s lepším poměrem ceny a výkonu, jsou v mnohém pro zákazníky určitou jistotou. Platit by to mělo i pro kvalitu fotoaparátu, ale ne vždy tomu tak doposud stoprocentně bylo.

Letošní modely Galaxy A34 a Galaxy A54 ovšem řekněme splňují očekávání. V testu organizace DxO Mark získal model A34 solidní skóre 92 bodů, A54 si vede lépe a má slušných 107 bodů. To sice přístroje řadí spíše na zadní pozice celého žebříčku fotomobilů DxO Mark, ovšem v něm jsou cenově dostupnější telefony výrazně v menšině, takže se tomu nelze divit. Přístroje však podávají ve své kategorii slušný výkon, byť nepatří k nejlepším.

Konkurence totiž umí nabídnout i lepší fotomobily. Tak třeba takové OnePlus Nord 2T překonává svým skóre 114 bodů oba telefony, přitom stojí v podstatě jako levnější z dvojice samsungů, tedy asi 9 500 korun. Galaxy A54 se oficiálně prodává za 12 000 korun, tolik stojí třeba nové Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, které má v žebříčku 113 bodů. A třeba takový Google Pixel 6a, který se v Česku prodává za devět tisíc, má v hodnocení 122 bodů. To už je hodně slušný náskok i na vybavenější a dražší z dvojice samsungů.

A34 a A54 tedy nepatří ani ve své kategorii k nejlepším fotomobilům, ale daří se jim docela dobře. V samotném fotografování hlavním foťákem jsou přitom v hodnocení vyrovnanější, než o čem vypovídá celkové skóre a rozdíl v něm. Za focení má totiž A34 bodů 99, A54 106, to je mnohem menší rozdíl než ten patnáctibodový v celkovém skóre. Důvod je jednoduchý: zatímco ztráta A34 na A54 u focení, bokeh efektu, náhledu i zoomu je relativně mírná, propastný je rozdíl v natáčení videa. Tady má A54 slušných 115 bodů (ve své kategorii hodně dobrý výsledek), A34 ovšem naopak hodně podprůměrných 78 bodů.

Cenově dostupné samsungy v žebříčku fotomobilů DxO Mark 107 bodů – Samsung Galaxy A54

92 body – Samsung Galaxy A34

88 bodů – Samsung Galaxy A52s 5G

88 bodů – Samsung Galaxy A52 5G

85 bodů – Samsung Galaxy A33 5G

79 bodů – Samsung Galaxy A53 5G

70 bodů – Samsung Galaxy A23 5G

Projevuje se tu rozdíl v hardwaru obou telefonů, a to nikoli hardwaru fotoaparátu. I když tady rozdíly jsou, nejsou dramatické (A34 má sestavu se 48, 8 a 5 megapixely, A54 s 50, 12 a 5 megapixely). Hlavním důvodem je použitý čipset. MediaTek Dimensity 1080 v A34 očividně nezvládá rychlé zpracování obrazu v reálném čase tak dobře jako Exynos 1380 v A54. Drobně se to nejspíš propisuje i do samotných fotek, protože jednou z oblastí, kde A34 na A54 ztrácí nejvýrazněji, je samotná kresba.

Za pozornost však stojí, že v případě zoomu, který je u obou telefonů jen digitální, je mírně lepší levnější samsung. Ale širokoúhlý foťák je už výrazně lepší u dražšího modelu, což skóre v této kategorii převáží na jeho stranu.

Zajímavé je i porovnání letošních modelů Galaxy A s předchůdci. Ti jsou totiž v žebříčku hlouběji než tato dvojice. Dvojice dva roky starých modelů Galaxy A52s 5G a A52 5G má shodně 88 bodů, loňské modely ještě méně. Oproti předchůdci A53 5G si letošní A54 polepšil o hodně, konkrétně o 28 bodů.