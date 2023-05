Chcete špičkový fotomobil a ušetřit? Toto jsou ty nejvýhodnější

Pro řadu uživatelů je fotoaparát skutečně jednou z nejdůležitějších položek při výběru mobilního telefonu, ukazují to i různé výsledky průzkumů řady výrobců. Snad jen špatná výdrž baterie dovede lidem zážitek z používání smartphonu pokazit víc než mizerný foťák. Dobrý pohled na to, jak kvalitní foťák v daném telefonu je, nabízí žebříček organizace DxO Mark. I když má její hodnocení určité mouchy a především se v něm neobjevují zdaleka všechny smartphony, může být zajímavým vodítkem při výběru.

DxO Mark se ve svých testech soustředí především na dražší fotomobily, takže si ideální přístroj snadno vybere zejména ten, kdo chce skutečně to nejlepší. Ale co když toužíte po skvělém fotomobilu, ale nechcete utrácet zrovna za ten nejdražší smartphone, který momentálně „trůní“ v čele žebříčku? Vybrali jsme z pořadí DxO Mark špičkové přístroje s cenou nad 15 tisíc korun a určili, které jsou ty nejvýhodnější.

Kritéria jsou poměrně jednoduchá: smartphone jsme museli najít v oficiální distribuci nebo u některého z velkých prodejců. Proto v našem přehledu chybějí třeba špičkové modely Oppo Find X6 (v titulním obrázku) a X6 Pro, které se u nás prostě neprodávají, ale i jiné modely z čela žebříčku. Ale jsou v něm třeba pixely od Googlu, které u nás oficiálně dostupné nejsou, ale velké e-shopy je na český trh přinesly vlastními silami. Právě s cenami z velkých e-shopů pak v našem přehledu počítáme, jinak by byly výsledky jen těžko porovnatelné. Ale téměř kterýkoli z přístrojů můžete v neoficiální distribuci pořídit i levněji a tedy výhodněji.

V přehledu jsou také pouze aktuálně dostupné modely, nikoli starší přístroje, které již na trhu nejsou. Naopak tu však najdeme i některé překvapivé výprodejové kousky, jejichž dostupnost se ovšem mezi dobou přípravy článku a publikace mohla změnit, často totiž byly skladem třeba poslední kusy. Na druhou stranu můžou být takové telefony zajímavým zpestřením tohoto porovnání.

Výsledky jsme pak počítali jednoduše. U každého smartphonu jsme dohledali aktuální českou cenu a jeho skóre v žebříčku DxO Mark. Cenu jsme tímto skóre podělili, a tím jsme získali údaj, kolik korun uživatel zaplatí za jeden bod, který přístroj v testu DxO Mark získal. Telefon s nejnižší cenou za získaný bod, který je v tomto případě jednotkou kvality, je pak tím nejvýhodnějším fotomobilem. A který to je? To zjistíte, když se naším přehledem proklikáte, od desátého místa po to první.