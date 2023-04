Fotí opravdu skvěle. Našli jsme ty nejvýhodnější fotomobily do 15 tisíc

Google Pixel 6

Nejlepší fotomobil do 15 000 korun, který si můžete v Česku koupit? Při pohledu do ceníků českých e-shopů a pohledu do žebříčku fotomobilů organizace DxO Mark je to Google Pixel 6, tedy o generaci starší špičkový smartphone Googlu. Ten se totiž na českém trhu dá pořídit za necelých třináct tisíc korun a v žebříčku DxO Mark získal 126 bodů, což je o bod víc, než kolik má třeba iPhone 13 mini, který však stojí o sedm tisíc korun víc.

Z toho je jasně vidět, že Pixel 6 fotí opravdu dobře (o kvalitách fotoaparátů iPhonů v podstatě nikdo nepochybuje) a že je to zároveň výhodný fotomobil. Nabízí totiž prakticky stejnou kvalitu jako iPhone za podstatně nižší cenu. Je to nicméně skutečně ten nejvýhodnější fotomobil, jaký si můžete v cenové hladině sedm až patnáct tisíc korun pořídit? To jsme zjistili podrobným rozborem žebříčku fotomobilů DxO Mark a určením poměru cena/výkon u jednotlivých přístrojů dané kategorie. A můžeme prozradit, že do desítky nejvýhodnějších se Pixel 6 nevešel, byť jen velmi těsně.

Postupovali jsme jednoduše: žebříček jsme prošli a našli v něm všechny přístroje, které lze aktuálně na českém trhu koupit v oficiální distribuci nebo alespoň u velkých internetových prodejců (to je třeba právě případ pixelu, ty Google do Česka oficiálně nedodává). U každého smartphonu jsme si kromě ceny poznamenali i skóre v testu fotomobilů DxO Mark. A získaným počtem bodů jsme cenu podělili, výsledkem je cena za jeden bod, který telefon v hodnocení organizace získal. A nejvýhodnějším fotomobilem je samozřejmě ten, u kterého daný bod vychází nejlevněji.

Pravdou je, že smartphonů střední a vyšší střední třídy se v hodnocení DxO Mark vyskytuje podstatně méně než špičkových přístrojů, i tak ale je z čeho vybírat, aktuálně je na českém trhu v této cenové hladině v prodeji prodeji 22 kousků, které zároveň testem DxO Mark prošly. Tady je desítka těch nejvýhodnějších, od desátého místa po první.