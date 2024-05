Tento levný tarif T-Mobilu nemá díky ceně na českém trhu konkurenci

Je-li pro vás při výběru nového tarifu nejzásadnějším faktorem výše měsíčního paušálu, tak většinou se nedostanete pod 500 korun měsíčně. U T-Mobilu stojí nejlevnější tarif 510 korun, u O2 dokonce 599 Kč. Výjimkou je Vodafone, který má v nabídce dvojici nejzákladnějších tarifů za 327 a 437 korun. A T-Mobile mu nyní směle konkuruje. Jeho květnový akviziční tarif totiž vychází z v minulosti nabízeného základního tarifu Start 150 Plus za 380 korun.

Právě na tento tarif operátor nyní láká nováčky. Je tedy jako vždy určen pouze pro ty, kdo s T-Mobilem uzavře novou smlouvu, tedy včetně těch, kteří přechází od konkurence či se rozhodli opustit předplacené služby Twist. Ti mohou Start 150 Plus nyní získat s více než třicetiprocentní slevou za pouhých 250 korun. Opět je nutno zmínit, že slevu T-Mobile garantuje po dobu pouze 60 měsíců, tedy pěti let.

A co vlastně zájemci za svých 250 korun získají? Už vzhledem k původní ceně je jasné, že o neomezených službách to tentokrát nebude. Nováčci, kteří současné akviziční nabídky využijí, získají 150 volných minut a stejný počet bezplatných textovek. V obou případech do všech sítí. K tomu pak mají k dispozici základní datovou porci, tedy 1 GB. Je tedy jasné, že tarif uspokojí opravdu ty nejméně náročné, tací se však mohou těšit z nízkých měsíčních nákladů. Tedy samozřejmě v případě, že nepřekročí počet volných jednotek, v opačném případě by každá provolaná minuta navíc zvedla měsíční náklady o 3,50 Kč a každá navíc odeslaná textovka o 1,50 Kč.

Pouze v případě vyčerpání základního datového balíčku může být zákazník, co se dalších nákladů týče, v klidu. Součástí i tohoto tarifu je totiž služba Pořád online, zákazníci tak mohou surfovat i po vyčerpání FUP. A to neomezeně a bezplatně až do konce zúčtovacího období, avšak rychlostí pouze 256 kb/s.

I konkurence se dál drží své taktiky

Co se akvizičních nabídek týče, tak u konkurence nedošlo k žádné změně. O2 nadále žádné lákadlo pro nováčky nenabízí a Vodafone se drží svého již loni v prosinci představeného akvizičního tarifu za 327 korun. Navzdory o téměř 80 korun vyšší cenu oproti aktuální akviziční nabídce T-Mobilu stojí za zvážení.

Za onen příplatek totiž zákazník získá neomezené volání i neomezené SMS, v obou případech do všech sítí. Už to je výrazně lepší nabídka v porovnání s tou od T-Mobilu. A i dat zákazník získá více, a to rovnou o dva gigabajty. Celkem tedy 3,5 GB. Je tak na zákazníkovi, zda upřednostní lákavě nízkou cenu a smíří se s méně službami, anebo si připlatí a získá více.