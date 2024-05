Ukradené auto s AirTagem si našel, ale od policie dostal vynadáno

Obando poté, co se probudil a vyšel před svůj dům v kalifornském Long Beach, zjistil, že mu někdo ukradl jeho BMW. Sice podle zpravodajského portálu NBC Los Angeles okamžitě zkontaktoval policii, zároveň si však uvědomil, že do kufru svého vozu v minulosti preventivně ukryl lokalizační přívěsek Applu.

Ve svém iPhonu tedy otevřel aplikaci Najít (Find My) a AirTag v ní lokalizoval. V tu chvíli bylo jeho auto jen pár bloků od domu. S manželkou tedy sedli do druhého vozu a vydali se signál sledovat. AirTag však následně přestal hlásit svou aktuální polohu. Znovu se ohlásil až odpoledne, to se již manželskému páru podařilo ukradený vůz dopátrat na jedné z čerpacích stanic.

Obando tak na popud manželky vyskočil v křižovatce z auta a běžel neznámého muže konfrontovat. Následovalo krátké dohadování se, čí že je to vůz. Mezitím manželka vůz na čerpací stanici zablokovala. A poměrně brzy bylo jasno, kdo že je jeho skutečným majitelem. Obando měl totiž u sebe od něj klíček, jakmile tedy auto zapípalo, tak se neznámý muž vůbec nerozmýšlel a z místa utekl.

Ve voze přitom zanechal vše včetně své drogové výbavičky i peněženky s řidičským průkazem. Při kontrole adresy Obando zjistil, že jde o muže, který bydlí nedaleko od jeho domu. Peněženku následně předal policii, která mu doporučila, aby se již nikdy do takovýchto hrdinských kousků nepouštěl.

Policisté opakovaně zdůrazňují, že lidé by se v takovýchto případech nikdy neměli sami pouštět do konfrontace podezřelého. Může být totiž ozbrojen. I v tomto případě byl ve voze následně nalezen nůž. Dotyčný jej naštěstí v době, kdy byl právoplatným majitelem vozu konfrontován, neměl při sobě. Lidé by tedy neměli riskovat svůj život a vždy takovou záležitost ponechat na policii, s níž by měli plně spolupracovat. V tomto případě stál na straně majitele vozu patrně moment překvapení, když zloděje zaskočil během tankování.

Spolu s peněženkou Obando policii předal i další cenný důkaz: záznam z autokamery nainstalované ve voze. Nejen on tak měl jasnou představu, co s jeho vozem zloděj dělal a kde se pohyboval. Kromě toho, že autokamera zachytila jeho tvář, bylo ze záznamů patrné, že vyměnil registrační značky a s autem zavítal i třeba na ruční myčku. Přibral k sobě i „spolucestujícího“, kterému se pochlubil s plánem vůz někde odstavit a následující den ukrást jiný. Více důkazů o svém nekalém počínání policii opravdu zanechat nemohl.