Na focení volte to nejdražší, ukázal test cenově dostupných Xiaomi

Čínská značka Xiaomi před časem představila celou sérii cenově dostupných modelů Redmi Note 12. Ta čítá celkem čtyři typy, levnější Redmi Note 12 (od 4 699 korun) a Redmi Note 12 5G (6 999 korun) a dražší Redmi Note 12 Pro 5G (8 999 korun) a Redmi Note 12 Pro+ 5G (11 999 korun).

Smartphony teď prošly testem fotomobilů organizace DxO mark. A ukazuje se, že za slušný fotomobil je potřeba si trochu připlatit.

Oba levnější modely totiž svým skóre nijak zásadně nezaujmou. Typ Redmi Note 12 má 63 bodů, Redmi Note 12 5G 69 bodů, oba přístroje to řadí až kamsi na chvost žebříčku. Na druhou stranu to není nic, co by se nedalo očekávat a ve své cenové kategorii si v porovnání s konkurenty vedou oba modely v podstatě odpovídajícím způsobem a patří v tomto ohledu mezi hodnocenými levnými fotomobily k průměru.

Cenově dostupné smartphony Xiaomi v žebříčku DxO Mark 113 – Redmi Note 12 Pro+ 5G

102– Redmi Note 12 Pro 5G

78 – Redmi Note 11 Pro

69 – Redmi Note 12 5G

65 – Redmi Note 11s 5G

63 – Redmi Note 12

60 – Redmi Note 11

51 – Redmi 10 2022

Oba modely mají osmimegapixelový širokoúhlý foťák a dvoumegapixelové makro (to nestojí za řeč), levnější z dvojice pak 48 megapixelový hlavní foťák, dražší 50 megapixelový. Rozdíl není nijak zásadní, ale o kvalitě snímků rozhoduje i použitý čipset: Snapdragon 685 v Redmi Note 12 je stále solidní, ale na Snapdragon 4 Gen1 u Redmi Note 12 5G nemá. I když někdy dovede překvapit. Za focení hlavním foťákem má levnější z dvojice poměrně mizerné skóre 54 bodů, ale u videa je to o poznání lepších 66 bodů. To Redmi Note 12 5G má za focení mnohem zajímavější 74 bodů, kvalita snímků by tedy měla být viditelně lepší. Jenže skóre 49 bodů za video tento model v celkovém hodnocení sráží hodně dolů a blíž k levnějšímu sourozenci.

Vybavenější dvojice modelů si vede daleko lépe. Ideální volbou se zdá být především levnější model Redmi Note 12 Pro 5G, který v hodnocení DxO Mark získal 102 body. To je sice výrazně méně než 113 bodů nejdražšího modelu celé řady, typu Redmi Note 12 Pro+ 5G, nicméně hodně výrazný je i cenový rozdíl mezi těmito typy a zdá se, že připlácet tři tisíce korun za lepší foťák dražšího modelu nemá v praxi velký význam. Obzvlášť, pokud jde uživateli o kvalitu samotných fotografií a nikoli videa.

U focení hlavním fotoaparátem totiž u typu Note 12 Pro 5G svítí skóre 108 bodů, zatímco „plusová“ varianta má bodů 117. To je pořád dobrý náskok, ale už ne tak výrazný, jako u celkového skóre v testu. Důvodem tohoto náskoku je zejména skóre u natáčení videa, tady vede nejdražší model se skóre 117 bodů, levnější typ má 98 bodů.

Technicky jsou mezi oběma modely jen minimální rozdíly. Oba si ponechávají dvoumegapixelové makro a osmimegapixelový širokoúhlý fotoaparát, jako nejlevnější sourozenci, hardware širokoúhlého foťáku je ale oproti nim přeci jen vylepšen, i když to tak na papíře nevypadá. Liší se ale hlavní fotoaparát. Nejvybavenější model řady má totiž dvousetmegapixelový snímač a optiku se světelností f/1.65, zatímco levnější model dostal padesátimegapixelový čip a optiku s f/1.88.

I když patří obě dražší Xiaomi Redmi Note 12 v žebříčku, který se soustředí především na hodnocení špičkových fotomobilů, kamsi do šedi průměru, je výsledné skóre velmi dobré. U typu Redmi Note 12 Pro 5G zejména z hlediska poměru výkon/cena, u typu Redmi Note 12 Pro+ 5G pak z hlediska absolutního. Vždyť třeba takový „etalon mezi dostupnými fotomobily“, Google Pixel 6a, má 122 bodů, to už není tak dramatický náskok. Xiaomi se přitom spoléhá na daleko obyčejnější čipset MediTek Dimensity 1080 (Pixel má vlastní Tensor).