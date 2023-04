Na nejvýhodnější nadupaný fotomobil si musíme nechat zajít chuť

Oppo Find X6 Pro ovládlo žebříček fotomobilů DxO Mark jen asi měsíc a půl poté, co se do čela vyšvihl Honor. Už to samo o sobě je docela překvapení, protože v předchozí generaci se fotomobilům značky Oppo v testu DxO Mark příliš nedařilo a výkony zůstaly spíš trochu za očekáváním. Jenže letos se Oppo hodně ve spolupráci se značkou Hasselblad polepšilo a její telefon žebříček ovládl.

A nejen to, velkým překvapením je fakt, že jeho levnější sourozenec, model Find X6, zaujal v žebříčku třetí místo. Se skóre 150 bodů ztrácí Find X6 na vybavenější a podstatně dražší Find X6 Pro pouhé tři body, na konkurenta od Honoru jen dva, o bod vede před Huaweiem Mate 50 Pro a o tři před Pixelem 7 Pro.

Z hlediska matematiky „domácích“ cen je Find X6 v této sestavě rozhodně tím nejvýhodnějším fotomobilem. Doma v Číně totiž vyjde v přepočtu asi na 14 500 korun, zatímco model Pro vychází nejméně na 23 tisíc. A Google Pixel 7 Pro nyní v USA stojí oficiálně 749 dolarů (původně to bylo 899), což je v přepočtu něco lehce přes 16 tisíc. Jistě, evropské a potažmo české ceny jsou trochu jiná písnička (tedy byly by, špičková Oppa se u nás neprodávají vůbec), ale Oppo Find X6 by bylo hodně zajímavou volbou pro ty, kdo chtějí smartphone se skvělým foťákem, ale přitom utratit co nejméně.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

149 – Huawei Mate 50 Pro

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Vivo X80 Pro (Snapdragon)

136 – Vivo X90 Pro

136 – Xiaomi 13 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

135 – Vivo X80 Pro (MediaTek)

134 – Google Pixel 6 Pro

134 – Vivo X70 Pro+

133 – Apple iPhone 14 Plus

133 – Apple iPhone 14

133 – Samsung Galaxy S23 Plus

133 – Samsung Galaxy S23

131 – Apple iPhone 12 Pro Max

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

130 – Oppo Find X5 Pro

130– Xiaomi 13

A čím to, že Find X6 ztrácí na výrazně dražšího sourozence s lepší výbavou v testu tak málo bodů? Rozdílů u foťáku je totiž relativně málo a to jak po stránce hardwaru, tak praktického fungování. Oba modely mají foťák trojitý a všechny snímače mají rozlišení 50 megapixelů, což tu jasně vymezuje hru. Ano, Find X6 Pro má sice u hlavního fotoaparátu snímač jednopalcový, zatímco Find X6 používá trochu menší snímač s větší hustotou pixelů. Ale širokoúhlý foťák má překvapivě trochu horší světelnost (f/2.2 oproti f/2.05). Určitou roli by mohl hrát i rozdíl v procesorech, Find X6 Pro má Snapdragon 8 Gen2, Find X6 pak MediaTek Dimensity 9200, ale vše se očividně podařilo dobře vyladit.

A ukazuje se také, že práce s velkým jednopalcovým čipem v mobilním telefonu prostě zatím není skutečně jednoduchá a je možné, že výrobci jeho potenciál naplno využijí až v budoucnu. Skóre právě zrovna v případě focení hlavním snímačem je totiž u obou modelů hodně vyrovnané: špičkový model Pro má 153 bodů, obyčejnější typ 152 bodů. To je nicotný rozdíl, odlišnosti v samotné kvalitě snímků odhalí málokdo. Skóre v jednotlivých disciplínách je tu velmi vyrovnané, Find X6 má trochu náskok v ostření (ukazuje se úskalí velkého čipu), Find X6 Pro zase výrazněji vede u kresby (to je zas vrozená výhoda většího čipu).

Překvapivě vyrovnané je skóre u šumu, kde dokonce o bod vede levnější Find X6, i když by větší čip teoreticky měl produkovat šumu méně. Ale v takto vyrovnaném souboji, kde do kvality snímků promlouvá intenzivní zpracování dat samotným telefonem, je možné vše. Find X6 Pro si vede lépe třeba i u zoomu, kde DxO Mark mírně lépe hodnotí i jeho širokoúhlý foťák, který má přitom papírově horší parametry než u X6. Podobně má dražší model trochu náskok u natáčení videa.

Celkově je tedy vše hodně vyrovnané a výsledky testu ukazují, že pro špičkové fotomobily zatím není samotný jednopalcový čip tou jednoznačnou cestou. Za to, že je na vrcholu žebříčku, vlastně Find X6 Pro moc svému čipu ani nevděčí. To ostatně bylo vidět už v porovnání s Honorem Magic5 Pro, který se bez velkého čipu obejde stejně, jako levnější Find X6.