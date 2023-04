Levný fotomobil? Tyto jsou nejvýhodnější, ale pozor, ať peníze nevyhodíte

Honor X8 5G

Organizace DxO Mark se při svém testování fotomobilů soustředí zejména na ty nejlepší kousky, ale v poslední době do jejího žebříčku fotomobilů přibývají i levnější modely. Těch, které jsou dostupné na českém trhu v běžné distribuční síti a které se prodávají za méně než 7 tisíc korun, je v žebříčku organizace aktuálně dvanáct. To není moc, levných telefonů je na trhu doslova záplava, nicméně i toto porovnání dává určitou představu, co může uživatel od levných fotomobilů očekávat.

My jsme se navíc rozhodli určit, který z levných fotomobilů je nejvýhodnější. To znamená, že jsme ke každému z DxO otestovaných smartphonů této kategorie našli nejen jeho skóre v žebříčku, ale také cenu ve velkých českých e-shopech. Cenu jsme podělili počtem získaných bodů a získali tak v korunách vyjádřený poměr výhodnosti: čím nižší cena za bod, tím výhodnější fotomobil. Vítěz tohoto klání přitom dovede příjemně překvapit hned v několika ohledech.

Vzhledem k tomu, že je přístrojů v hodnocení celkem 12, najdete je jednoduše na následujících dvanácti stránkách, seřazené od toho nejméně výhodného, po ten nejvýhodnější.