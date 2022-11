Nástupce prodejního bestselleru Samsungu přijde začátkem roku

Známý únikář Onleaks spolu s webem 91 Mobiles ukázal chystaný Samsung A54. To je pro firmu klíčový model, respektivě zatím to o jeho předchůdcích platilo. Velmi úspěšný byl především loňský model A52 včetně jeho variant A52 5G a A52s 5G. Poslední jmenovaný si stále můžete koupit. Letošní A53 už tolik nezaujala, byl to spíš upgrade než zásadně nový model a v prodeji je jen verze s 5G.

Pro příští rok A53 nahradí model A54, který však zřejmě také žádné zásadní změny nepřinese. A to jak po stránce designu, tak výbavy. V druhém případě to jsou však předčasné spekulace, podrobné parametry zatím známé nejsou a například u procesorů, které jako možné uvádí zdroj 91 Mobiles, jsou informace zřejmě mylné.

V případě designu Samsung zřejmě nebude riskovat. Novinka vypadá velmi podobně jako současný model a drží se tak vzhledu áčkové i eskové řady. Změna je u fotoaparátu, i když spíš kosmetická. Objektivy víc vystupují z těla přístroje a z druhé řady zůstal jen blesk, pomocný fotoaparát pro hloubku ostrosti už nebude potřeba, zvládne to hlavní snímač.

Ten by měl mít rozlišení 50 Mpix s optickou stabilizací. Dále lze počítat se širokoúhlým senzorem a také s makrem. Teleobjektivy si Samsung nechá pro vyšší modely. Vpředu pak má být selfie fotoaparát s rozlišením 32 Mpix.

Displej telefonu má mít úhlopříčku 6,4 palce, takže by byl menší než u současného modelu. To by mohlo naznačovat, že by Samsung mohl chystat i nějakou verzi Plus nebo by zájem rozdělil mezi víc modelů. Zůstat má vysoká obnovovací frekvence 120 Hz a panel bude typu SAMOLED Plus.

Jak jsme již zmínili, zdroj informací uvádí dva možné procesory a to Exynos 7904 a nebo Dimensity 700 od Mediateku. První volba je zcela mimo, Exynos 7904 je starý a slabý čip pro telefon této třídy. Druhá volba teoreticky možná být může, ale mezigeneračně by to byl krok zpět. Takže v tomto směru si budeme muset počkat na další informace.

Podle 91 Mobiles by měl Samsung představit telefon koncem února příštího roku.