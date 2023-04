Jistota prodejních hitů. Test Samsungů Galaxy A34 a A54

Začalo to v roce 2019 dvojicí modelů Galaxy A30 a A50, když nepočítáme různé průběžné inovace v polovině modelového cyklu, přicházejí teď už tradiční modely Samsungu střední třídy ve své páté generaci. Ty předchozí byly prodejními hity, i když už u loňské řady A33 a A53 se podle všeho zájem výrazněji přesunul k levnějšímu z dvojice modelů. A zdá se, že tento posun může letos pokračovat.

V podstatě za to může zdražování. Zatímco původní Samsung Galaxy A50 stál 8 999 korun, nadcházející A51 (bez 5G) vyšel na 9 499 korun, avšak jeho nástupce v podobě modelu A52 zase na 8 999 korun, nicméně verze s 5G už vyšla na 10 999 korun. Loňský A53 pak vyšel na 11 499 korun (to už standardně s 5G), takže zákazníci častěji kupovali levnější A33, typ, který s postupem generací vlastně zdražil na úroveň, na které Samsung začínal s modely vyšší řady. Letos je posun opět znát. Nový Samsung Galaxy A54 začíná cenou na 11 999 korunách, A34 startuje na 9 499 korunách.

Nicméně tyto ceny rozhodně nebudou kdovíjak stálé, Samsung je znám různými slevami a cashbacky a třeba na A54 jsme jeden, který cenu srazí na 9 999 korun, už zahlédli. Obecně lze však předpokládat, že vzhledem k nižší ceně, která se pohybuje na hranici toho, co je řada uživatelů ochotna zaplatit, bude oblíbenější typ A34. Kompromisů ve výbavě oproti dražšímu A54 tolik nemá, takže je to asi dobrá volba rozumu.

Lákadlem obou modelů je letos namísto kdovíjakých skoků ve výbavě design. Tím se totiž typy řady A hodně přiblížily špičkovým modelům řady Galaxy S, se kterými si je možná můžete i splést.

Vypadají tedy dobře?

Ano, podle nás jsou letošní modely řady A po vzhledové stránce povedené. A to nejen proto, že se základními tvary opravdu velmi blízce blíží standardním modelům Galaxy S23 a S23+, přičemž jejich proporce jsou v praxi blízké většímu ze zmíněné dvojice. Elegantní tvary s jemně zaoblenými boky a rovnou plochou displeje i zad vypadají dobře a podle nás dávají vyniknout povedeným barevným variantám, které Samsung letos u modelů A34 a A54 zvolil. Oba modely jsou k dostání ve čtyřech barevných verzích, přičemž tři barvy jsou společné: fialová, limetkově zelená a grafitově černá. A54 je k dostání v čistě bílé, A34 namísto toho ve stříbrné, která má různé barevné odlesky.

Plusy a mínusy Proč koupit? vyvážená výbava

dobrá výdrž baterie

povedený design i barvy

dobrý fotoaparát (zejména A54) Proč nekoupit? mírně vyšší ceny

výrazněji upravený Android nemusí vyhovovat všem

výrazné rámečky displeje (hlavně A54) Kdy? V prodeji Za kolik? od 9 499 Kč(A34), od 11 999 (A54)

Telefony testujeme v limetkově zelené (A54) a fialové (A34) barvě a podle nás jim to opravu sluší. Barvy jsou pastelové, ale nepříliš křiklavé (pokud se to o těchto odstínech vůbec dá říct), a působí svěžím dojmem. Kdo se bojí, že se okoukají, může zvolit některou z konzervativnějších variant, ale za nás mají tyto barvy palec nahoru.

Z hlediska zpracování není mezi modely zásadní rozdíl. Rámeček telefonů je vždy plastový, tím se liší od špičkových typů Galaxy S – ale má mírně metalickou úpravu, takže působí jako kovové a vypadá to dobře. A34 má plastová záda v matném provedení (a to je podle nás super), A54 se s lesklým plastem snaží tvářit trochu luxusněji. Nám se nicméně matná záda líbí víc, i když je pravdou, že ani lesklá u námi testovaného provedení A54 se vlastně moc neupatlávají. Drobné rozdíly vidíme třeba u výstupků fotoaparátu, A54 je má malinko výraznější, jelikož trojice kruhů vystupuje výš nad rovinu zad.

Co u telefonů překvapí, je rozdíl v rozměrech. Vybavenější A54 má totiž menší displej s úhlopříčkou 6,4 palce (A34 má 6,6palcový panel), míry tohoto kousku jsou tak 158,2 × 76,7 × 8,2 mm, zatímco A34 má míry 161,3 × 78,1 × 8,2 mm. To, že prémiovější model dostal menší displej, je nezvyklý krok, nicméně to může těšit zájemce o kompaktnější a dobře vybavený smartphone. Na druhou stranu tu mohl Samsung ještě trochu ztenčit rámečky displeje, ty jsou totiž u obou modelů prakticky stejné a u menšího A54 tak působí opticky výraznějším dojmem. To se s vyšší cenou modelu trochu tluče. Galaxy A54 nicméně boduje průřezem v displeji, zatímco Galaxy A34 má čelní kameru v kapkovitém výřezu, který působí o něco méně elegantně.

Jaké další rozdíly mezi nimi jsou?

Zůstaňme chvilku u displeje. Tady stojí za to zmínit, že jiný rozdíl než onu odlišnou úhlopříčku mezi displeji nevidíme. Rozlišení je u obou 1 080 × 2 340 pixelů, jsou to Super AMOLED panely a oba jsou zhruba stejně dobře čitelné na přímém slunci (i v kontextu konkurence je čitelnost nadprůměrná). Samozřejmě je tedy drobný rozdíl v jemnosti displejů, ale to je v praxi nepostřehnutelné. Displej A54 nabízí přeci jenom v automatických režimech fungování trochu příjemnější barvy a jeho výhodou je i adaptivní obnovovací frekvence, která trochu šetří baterii. Ale rozdíly jsou opravdu malé.

Podobné to je třeba u hardwaru. Samsung Galaxy A54 má vlastní procesor Exynos 1380 (je nástupcem loňského čipsetu v těchto modelech), zatímco A34 dostal čipset MediaTek Dimensity 1080. Dimensity je přitom o něco silnější než loňský Exynos 1280, který měli předchůdci, takže výkonu je tu dost. Čipset Exynos 1380 je ještě o něco výkonnější, ale v praxi to s dobře odladěným Androidem 13 a One UI 5.1 v podstatě uživatel nepozná.

Další drobnost: oba telefony mají standardně 128 GB vnitřní paměti a slot na karty microSD, který je hybridní. Každý telefon ho má ovšem trochu jinak řešený, v praxi na tom nezáleží. Rozdíl je v tom, že Galaxy A54 podporuje i eSIM, levnější model nikoli. Jinak už nacházíme ve výbavě i praktické použitelnosti obou telefonů spíš shody: oba mají odolnost podle IP67, u obou chybí jack pro sluchátka, shodně mají stejně funkční čtečku otisků prstů a umí se odemykat i obličejem.

Shodná je i baterie s kapacitou 5 000 mAh a schopností nabíjet se výkonem 25 W. V praxi se zdá, že Galaxy A54 je malinko úspornější, ale rozdíl je to opět drobný. Po sérii několika shodných testovacích úkonů a vyfocení sady testovacích snímků ubylo z plně nabité baterie A34 asi 15 % energie, u A54 to bylo 13 %. Oba telefony mají dobrou výdrž, jeden den v plném provozu dávají bez problémů a dva dny na jedno nabití tu také nemusí být utopií.

A co fotoaparáty?

Ano, to je vlastně jediná další oblast, kde rozdíly najdeme. Oba modely mají sice vždy trojitý foťák se sestavou širokoúhlého, hlavního a makro objektivu, ale každý používá jiné snímače. Samsung Galaxy A34 dostal 48Mpix hlavní foťák a osmimegapixelový širokoúhlý, makro je pětimegapixelové, to je oběma telefonům společné.

Galaxy A34: snímky v interiéru, ve dne rozsah zoomu (širokoúhlý, hlavní a 2x digitální), noční s bleskem, v nočním režimu a s umělým osvětlením

Galaxy A54: snímky v interiéru, ve dne rozsah zoomu (širokoúhlý, hlavní a 2x digitální), noční s bleskem, v nočním režimu a s umělým osvětlením

Galaxy A54 má hlavní foťák padesátimegapixelový, čip má větší úhlopříčku, takže i optika je trochu mohutnější (proto víc vystupuje ze zad). Oba modely ovšem mají na hlavním foťáku shodně optickou stabilizaci. Širokoúhlý foťák je u A34 osmimegapixelový, u A54 dvanáctimegapixelový. Selfie kamery mají rozlišení 13 a 32 megapixelů.

Galaxy A34: noční režim (širokoúhlý, hlavní, 2x digitální zoom) a noční obloha (2x zoom)

Galaxy A54: noční režim (širokoúhlý, hlavní, 2x digitální zoom) a noční obloha (2x zoom)

V praxi jsou rozdíly asi podobné jako u hardwaru. Není to žádné drama, už levnější A34 má foťák opravdu dobrý, ale když se podíváte na snímky v přímém porovnání s dražším A54, je jasné, kdo tu má navrch. Fotky z lépe vybaveného modelu jsou o trochu lepší snad v každém ohledu: malinko lépe zvládá A54 kontrasty, výrazně lépe si vede z hlediska šumu, lepší jsou tu detaily a oku příjemnější i barvy v některých scénách.

Galaxy A34: rozsah zoomu ve dne (širokoúhlý, hlavní, 2x digitální, 4x digitální a 10x digitální)

Galaxy A54: rozsah zoomu ve dne (širokoúhlý, hlavní, 2x digitální, 4x digitální a 10x digitální)

Ale jak říkáme, nejde o žádné drama a už A34 dovede svým fotoaparátem uspokojit i náročnější uživatele. Na limity naráží především při nočním focení, to se však dá víceméně v této kategorii očekávat. I tak je foťák ovšem výrazně lepší než u mnohých konkurentů (aktuálně máme v redakci třeba Honor Magic5 Lite a oproti němu je foťák A34 o hodně lepší).

Galaxy A34: makro snímky (hlavní objektiv, 2x digitální zoom a makro objektiv)

Galaxy A54: makro snímky (hlavní objektiv, 2x digitální zoom a makro objektiv)

Který si mám pořídit?

Z výše uvedeného srovnání nám vyplývá, že za standardní ceníkovou cenu dává větší smysl levnější Samsung Galaxy A34. Stejně jako A54 je to příjemně všestranný telefon s podporou 5G, který sice sem ta dělá menší kompromisy, ale ty uživatel v praxi tolik nepocítí. Když se nicméně naskytne příležitost výhodně koupit A54 (aktuálně se dá sehnat za 10 000 korun, zatímco A34 stojí pořád svých standardních 9 500), měl by být jasnou volbou právě tento model. Přeci jenom je to celkově vyspělejší kousek, který je vždy v detailech o něco málo lepší než levnější sourozenec.

Zajímavý je také pohled na nové modely v porovnání s těmi staršími. Loňský Galaxy A53 teď stojí 9 999 korun a svými kvalitami stojí přesně někde mezi letošními novinkami, takže podle aktuální slevové akce může a nemusí dávat jeho koupě smysl. Model A33 vyjde na 7 999 korun, což je rozhodně zajímavá nabídka. Někteří prodejci pak mají za stejnou cenu skladem i starší Samsung Galaxy A52 5G, i to může být dobrá volba, jen je potřeba přihlédnout k tomu, že tento telefon už nečeká moc softwarových aktualizací.

V kontextu konkurence pak platí, že ta umí za dané peníze nabídnout něco navíc, na druhou stranu všestrannost a praktičnost či určitá prestiž značky stojí většinou na straně Samsungu. Stačí se podívat třeba na porovnání s již zmíněným Honorem Magic5 Lite, který stojí stejně jako Galaxy A34 a přitom má daleko stylovější design se zahnutým displejem a lepší výdrž baterie. Jenže třeba u foťáku silně pokulhává. Hodně dobrou volbou je také třeba Google Pixel 6a s vynikajícím fotoaparátem, soupeřů je nicméně v této cenové kategorii opravdu spousta. Nic to však nemění na tom, že koupí Samsungu Galaxy A34 nebo A54 rozhodně chybu neuděláte.