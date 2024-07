Téměř jako ve vězení. Školáky omezí řada zákazů, celý den budou bez mobilu

Objemný seznam zákazů opírajících se o v červnu přijatou novelu zákona, jimiž chce maďarská vláda už od letošního září regulovat žáky a studenty ve vzdělávacích institucích, přirovnal maďarský portál hvg.hu k téměř vězeňským opatřením. Pozastavuje se i nad rychlostí, s jakou se návrh, který byl na webu maďarské vlády zveřejněn teprve ve čtvrtek 18. července, začne po několika dnech „sociálních konzultací“ uplatňovat.

Maďarská vláda je podle zákona zmocněna určovat předměty, které budou ve všech vzdělávacích zařízeních v zemi zakázané či je bude možné při vyučování používat jen se svolením ředitele. S tím souvisí i výrazné omezení používání mobilních telefonů a jiné elektroniky.

Tato zařízení sice nespadají do kategorie zakázaných předmětů, kam náleží namátkou třeba nože, praky, tasery, pepřové spreje, tabákové výrobky či energetické nápoje, nicméně ani příslušnost do mírnější kategorie položek s omezeným používáním nepřináší žákům a studentům maďarských škol do budoucna žádný lepší výhled.

Telekomunikační zařízení, zejména tedy mobilní telefony, ale i jiná zařízení schopná zaznamenávat obraz a zvuk (digitální či analogové fotoaparáty, diktafony apod.) či ta s přístupem k internetu (např. chytré hodinky, notebook), nebudou moci žáci během školního dne používat.

Zákaz používání těchto zařízení po celý školní den se vztahuje na první až osmý ročník základní školy. Studenti středních škol včetně odborných a uměleckých pak tato zařízení nebudou moci používat ve třídě. Zákaz se vztahuje i na veškerá sezení, lekce či čas strávený v dané instituci, a také na sezení pořádaná na kolejích.

U položek s omezeným používáním je nicméně maďarská vláda ochotna učinit určité ústupky: rozhodnutí o povolení držení a používání takového zařízení studenty by bylo v gesci ředitele dané školy. V takovém případě bude muset být však ve studijním systému přesně zaznamenáno, za jakým konkrétním účelem to bylo umožněno, na jak dlouho a bude nutné i konkretizovat, jakého zařízení se taková „úleva“ týká.

Od nového školního roku tak bude možné digitální zařízení využívat k výukovým účelům v jednotlivých hodinách jen v případech určených vyučujícím či ředitelem, a to tedy až po schválení z jeho strany.

V Česku leží rozhodnutí hlavně na vedení školy. Starosta Vsetína chce plošný zákaz

Problematikou mobilů v rukách žáků a studentů se zaobírají i české školy. Rozhodnutí, zda na školní půdě mobily zakázat nebo alespoň omezit, je přitom na vedení každé školy. Mezi učiteli však nepanuje v této problematice jednoznačná shoda, řada z nich totiž využívá k výuce i internet v mobilu.

Například většina plzeňských škol, jejichž zřizovatelem je město, již používání mobilních telefonů při vyučování reguluje, část z nich je úplně zakazuje. Podle náměstkyně primátora Plzně Lucie Kantorové některé školy zákaz dál rozšiřují a i se další školy přidávají. Podle některých ředitelů škol je ovšem zákaz slepou uličkou (více viz Školy zakazují dětem mobily i o přestávce. Slepá ulička, míní někteří ředitelé).

Pro zákaz používání mobilů během výuky je i starosta Vsetína Jiří Čunek. Bývalý místopředseda vlády Miroslava Topolánka jej chce ve vsetínských základních školách, jejichž zřizovatelem je město, zavést už od příštího roku. Svou iniciativu opírá o průzkumy, podle nichž používání mobilních telefonů ve školách jednoznačně snižuje koncentraci žáků a efektivitu učení.

„I nejlepší snaha učitelů má tím pádem jen malou šanci padnout na úrodnou půdu,“ uvedl Čunek v příspěvku na Facebooku. Mimo to zmínil, že nejrůznější studie potvrdily negativní vliv mobilů na vývoj dětského mozku, který se projevuje omezenou slovní zásobou, problémy s dlouhodobou pamětí či zhoršenou schopností empatie i navazování vztahů nebo poruchami spánku, úzkostmi a depresemi.

V odůvodněných případech (typicky kvůli zdravotním omezením) však podle Čunka samozřejmě děti telefon k dispozici mít budou. „Půjde však o výjimku z pravidla,“ dodal s tím, že je načase, aby děti opět byly dětmi.

„Dospělí mají vědět, co je pro ně nejlepší, a být schopní to také realizovat. Házet na děti zodpovědnost a tvrdit, že jim přece jen dáváme možnost svobodně se rozvíjet, není fér hlavně vůči nim, protože na to ve finále doplatí nejvíc,“ uzavřel svůj facebookový příspěvek.

V případě českých rodičů je, co se zákazu používání mobilů na školách týče, poměrně jasno. Podle průzkumu agentury Ipsos uskutečněného v roce 2018 pro T-Mobile by totiž většina z nich uvítala plošný zákaz používání mobilů ve školách. Rozptylují prý od výuky, jsou zneužitelné při testech a prohlubují sociální rozdíly.

Mobily ve školách zakazují po celém světě

Maďarsko není zdaleka jediným evropským státem, v němž problematika mobilů na školách rezonuje. Například Francie schválila jejich úplný zákaz už v roce 2018. Francouzští žáci a studenti nesmějí mobilní přístroje používat nejen v hodinách, ale ani o přestávkách. Zákaz platí plošně na půdě školy a také na školou organizovaných akcích mimo vlastní školní areál a vztahuje se na všechna zařízení s přípojením na internet, tedy nejen mobily, tablety či chytré hodinky, ale i některé fotoaparáty či herní konzole.

Od začátku letošního roku pak platí plošný zákaz užívání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek mimo jiné také pro žáky v Nizozemsku, a to i na středních školách. Na některých školách platí zákaz už od loňského září. Podobné zákazy platí už několik let třeba v Itálii či některých spolkových zemích Německa.

Používání mobilních telefonů na základních školách výrazně omezuje i stále více španělských regionů. Poradní orgán španělské vlády jednohlasně schválil, že do školek a tříd na prvním stupni základní školy by děti neměly telefony nosit vůbec. Žáci druhého stupně by je pak měli mít na školní půdě až na výjimky vypnuté. Zákon, na jehož základě bude možné zakázat mobily na školách, vzniká i na Slovensku.

V srpnu 2023 agentura OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO vyzvala, aby se jednotlivé státy zamyslely nad používáním moderních technologií ve školách. Nadměrné používání smartphonů podle zprávy o technologiích ve vzdělávání negativně ovlivňuje výuku i schopnost dětí soustředit se. Školy by tato zařízení měly zakázat či alespoň omezit.