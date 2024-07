Vůz mu ukradli prakticky pod nosem. Našel ho díky fintě, kterou tajil

Půl hodiny. Tolik času Zach Khai Shin podle svých slov strávil první červencovou sobotu v nákupním centru Suria KLCC v malajském Kuala Lumpuru, do kterého dorazil svou Hondou HRV. K jejímu zaparkování přitom využil službu zdejšího parkoviště. Patrně ho ani nenapadlo, že by to mohl být problém. Když se ovšem vracel na parkoviště, bylo mu sděleno, že vůz byl ukraden.

Zaměstnanec parkoviště podle portálu The Straits Times trval na tom, že po dodatečném přeparkování vozu vypnul motor a uzamkl jej. Majitel, kterému tak byly předány pouze klíče od vozu, nahlásil krádež vozu na policii a o nepříjemnost se podělil na svém facebookovém profilu spolu s fotografií parkovacího lístku a klíčku od ukradeného vozu. Neodpustil si přitom poznámku, že službu parkování v nákupním centru Suria KLCC je lepší nevyužívat.

Dodal nicméně bez dalšího upřesnění, že má ve voze GPS sledovací zařízení. Právě na základě dat z něj se mu následně podařilo zjistit, že vůz se nachází v oblasti Subang, tedy zhruba 30 kilometrů od místa krádeže. O dva dny později pak na Facebooku informoval, že vůz byl nalezen a dodal, že se tak stalo díky AirTagu.

O sledování signálu z něj požádal z důvodu zaneprázdněnosti sepisováním policejního protokolu prostřednictvím Facebooku své přátele. Jeden z nich signál následoval do blíže neurčeného soukromého areálu v Subangu. Po lokalizování vozu a ověření, že se na místě skutečně nachází, zalarmoval policii. Policejní hlídka podezřelého následně vypátrala a jen pár hodin po krádeži vozu jej zatkla. Jak zjistila, šlo o osmapadesátiletého muže, který má již dva záznamy z drogových deliktů.

Důvod, proč majitel vozu ve svém původním příspěvku přímo nezmínil AirTag, byl ryze praktický. Nechtěl riskovat, že by se informace o metodě sledování ukradeného vozu dostala v průběhu policejního vyšetřování ke zloději.

Na nákupní centrum, v němž byl vůz ukraden, se v souvislosti s tímto případem snesla vlna kritiky. Ve veřejném prohlášení totiž jeho vedení tvrdilo, že okamžitě zahájilo komplexní vyšetřování a v případu poskytlo zásadní důkazy s tím, že zloděj byl zatčen díky jejich záběrům z průmyslových kamer. Podle poškozeného se však personál obchodního centra na objasnění krádeže příliš nepodílel. Kritická je i široká veřejnost, k níž se informace dostaly díky veřejnému příspěvku na Facebooku, který viděly tisíce lidí. Ti nyní zpochybňují spolehlivost a bezpečnost parkovací služby na tak významném místě v Kuala Lumpuru.

Není to zdaleka poprvé, co byl ukradený vůz objeven díky lokalizátoru od Applu. Mnozí majitelé jej do svých vozů umísťují cíleně, mnohdy se pojišťují i více airtagy najednou. Často však berou spravedlnost do svých rukou v přesvědčení, že policie nekoná tak, jak by měla. Sami policisté přitom opakovaně upozorňují, že se lidé nemají sami pouštět do konfrontace se zlodějem.

Takto bezhlavě si třeba letos v květnu počínal i Philip Obando z kalifornského Long Beach. Spolu s manželkou sledovali s iPhonem v ruce na základě signálu AirTagu pohyb jeho BMW, které mu bylo ukradeno od domu. Poté, co je aplikace Najít (Find My) dovedla k jedné čerpací stanici a ukradený vůz zahlédli, vyskočil Obando na manželčin popud v křižovatce z auta a běžel neznámého muže konfrontovat. Ten po chvíli z místa utekl. Poté, co Obando policistům předával peněženku, kterou podezřelý s dalšími věcmi ve voze zanechal, mu bylo doporučeno, aby se již nikdy do takovýchto hrdinských kousků nepouštěl.