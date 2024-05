Cenově výhodný Pixel 8a má dobrou výbavu. Hned ho koupíte i v Česku

Google ve středu představil svůj nový, cenově dostupnější smartphone Pixel 8a. Tentokrát tak učinil i na vlastní akci v Praze, což znamená jediné: Pixel 8a i další smartphony rodiny Pixel se tu začínají oficiálně prodávat.

Novinka cílí na ty uživatele, kteří nechtějí utrácet za dražší modely Pixel 8 a 8 Pro. Nabízí většinu jejich vlastností, především ty, které jsou dány softwarem a službami od Googlu. Za pozornost ale stojí i fakt, že Pixel 8a používá stejný procesor jako jeho dražší sourozenci, tedy Tensor G3. To znamená, že telefon může provádět stejná softwarová „kouzla“ jako jeho jinak o něco vybavenější sourozenci. Jde o tradiční lákadlo smartphonů „áčkové“ řady od Googlu.

Uživatelé se tak mohou těšit třeba na pokročilé potlačování hluku při telefonování nebo filtrování nevyžádaných hovorů. Stejně jako další modely řady Pixel 8 dostal Pixel 8a také odemykání obličejem, které je dostatečně bezpečné i pro uskutečňování plateb. Díky AI lze přímo v telefonu provádět různé pokročilé úpravy fotografií, třeba včetně doostření rozmazaných obrázků. K dispozici je i okamžitý překlad a řada dalších funkcí. Google také garantuje sedm let bezpečnostních aktualizací i aktualizací systému včetně příchodu nových funkcí, které firma pro své telefony v budoucnu přichystá.

Zahájení podpory a prodeje smartphonů Pixel v Česku ovšem automaticky neznamená, že jsou všechny zmíněné funkce počeštěny. Jak to ve skutečnosti funguje, si vyzkoušíme a o poznatky se s vámi podělíme později.

Smartphony Pixel jsou také dobře známé pro své povedené fotoaparáty. Pixel 8a dostal hlavní foťák s rozlišením 64 megapixelů a optickou stabilizací, doplňuje ho širokoúhlý foťák s rozlišením 13 megapixelů. Jde tedy o stejnou sestavu jako u loňského Pixel 7a, ovšem vylepšení přináší jak další softwarové ladění foťáku, tak lepší výkon aktuálního čipu Tensor G3. Stejná zůstává i čelní 13megapixelová kamera.

Pixel 8a také láká na nový displej. Ten má nadále úhlopříčku 6,1 palce, dostal ovšem obnovovací frekvenci 120 Hz a Google láká na jas, který oproti předchozímu modelu vzrostl o 40 % (1 400 nitů celkově, 2 000 maximálně lokálně). To by mělo zajistit ještě lepší čitelnost na slunci. Rozlišení displeje je 2 400 × 1 080 pixelů.

Design Pixelu 8a odpovídá tomu, co už Google razí u svých smartphonů několik let: telefon má tedy oblé hladké tvary a na zádech typickou vystouplou lištu s fotoaparáty. Pixel 8a má kovový rám a Google se chlubí, že v konstrukci telefonu je využit recyklovaný hliník, sklo i plasty. Záda telefonu jsou hladká, ovšem v matném provedení, takže by se neměl telefon upatlávat. Zároveň je Pixel 8a certifikován podle IP76, nabídne tedy oproti předchůdci zvýšenou odolnost vůči vodě a prachu. Telefon má hmotnost 188 gramů a rozměry jsou 152,1 × 72,7 × 8,9 mm. Uvnitř těla je baterie s kapacitou 4 492 mAh, tu jde dobíjet bezdrátově. Telefon má 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB uživatelské paměti.

Do prodeje zamíří přístroj ve čtyřech barvách, limitované zelené Aloe, modré Bay, černé Obsidian a světlé krémové barvě Porcelain. Oficiálně má novinka v Česku stát 14 490 korun, ale do 3. června nabízí Google na telefon slevu ve výši 3 800 korun, takže novinka vyjde na 10 690 korun. Telefon bude ke koupi v oficiálním e-shopu Googlu nebo v sítích O2, Datart a Alza.