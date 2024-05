Google spouští v Česku svůj obchod. Oficiálně tu začal prodávat Pixely

Už před časem jsme psali o tom, že smartphony Google Pixel by se mohly začít v Česku prodávat oficiálně. A tato chvíle právě nastala. Google v úterý s představením smartphonu Pixel 8a zároveň spustil i svůj oficiální e-shop v Česku. Dosud měl Google svůj e-shop aktivní nejblíž za hranicemi v Německu nebo Rakousku, odkud však firma oficiálně do Česka nedoručovala.

Teď si při koupi nového smartphonu Google Pixel s jeho sháněním nemusí čeští zájemci dělat žádné starosti. Telefony najdou jak v samotném internetovém obchodě Googlu, tak u vybraných autorizovaných partnerů. Těmi jsou operátor O2 a obchody a e-shopy sítí Alza a Datart. Google českým zákazníkům nabídne kompletní aktuální modelovou řadu, tedy špičkové smartphony Pixel 8 a 8 Pro, a také nový, cenově dostupný Pixel 8a. K nim má kompletní nabídku příslušenství, tedy zejména krytů, ale také třeba bezdrátová sluchátka Pixel Buds.

Modely Pixel 8 a 8 Pro se začínají prodávat okamžitě, Pixel 8a mohou zákazníci předobjednávat, na dodávky se dostane 14. května. Zdá se, že pro většinu zákazníků bude výhodnější koupit si nový Pixel u některého z českých autorizovaných prodejců než přímo v e-shopu u Googlu. Důvod je jednoduchý: Google totiž nabízí na zařízení rodiny Pixel až do 3. června lákavé slevy. Ale jen u O2, v Alze a Datartu dostane zákazník slevu přímo, při nákupu v e-shopu Googlu dostane zákazník výši slevy jako kredit na další útratu. Kdo tedy dál utrácet neplánuje, lépe pořídí v tradiční síti prodejců.

Oficiální ceny smartphonů Pixel odpovídají zhruba těm evropským. Nový Pixel 8a stojí oficiálně 14 490 korun, ale v úvodní akci jej zákazníci pořídí o 3 800 korun levněji, tedy za 10 690 korun. To je za smartphone s výkonným a hodně chytrým procesorem Tensor G3, skvělým foťákem a sedmiletou podporou aktualizací systému i bezpečnostních záplat velmi dobrá nabídka.

Vybavenější Pixel 8 stojí oficiálně 20 990 korun, což znamená, že je tu Pixel asi o 1 000 korun dražší než třeba v Německu (tam stojí 799 eur). Ale úvodní sleva ve výši 4 000 korun srazí cenu na lákavých 16 990 korun. A konečně špičkový Pixel 8 Pro vyjde oficiálně na 28 490 korun (opět asi 1 000 korun příplatek oproti německým 1 099 eurům). Ale úvodní sedmitisícová sleva znamená, že telefon zájemce vyjde na 21 490 korun. Za takové peníze jinde ten nejlepší top model značky nedostanete.

Google láká i na to, že k telefonům dostanou zákazníci 3 měsíce služby YouTube Premium a Google One v ceně, zdarma je i 6 měsíců Fitbit Premium. K modelům Pixel 8 a 8 Pro dostanou zákazníci 6 měsíců Google One zdarma.