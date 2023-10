Sedm let aktualizací. Google chce s Pixely 8 vzít Applu vítr z plachet

Je to vlastně nedávno, co se u Androidu začala prodlužovat doba softwarové podpory chytrých telefonů. Třeba Samsung, ale i další výrobci, teď často slibují čtyři roky systémových aktualizací a pět let aktualizací bezpečnostních, nicméně celkově je v tom, kdy který telefon dostane jaký update na poli Androidu dost zmatek. To u Applu je to jednoduché, u každé nové verze systému jednoduše zveřejní, na která všechna zařízení je dostupný. A „šmahem“ nový software dostanou i více než pět let staré modely.

Tak třeba aktuální iOS 17 jde nainstalovat i na modely iPhone Xs, Xs Max a Xr z roku 2018, tedy na pět let staré smartphony. To Google loni u svých pixelů zavedl tři roky systémových aktualizací a pět let bezpečnostních, což za Applem stále zaostávalo. Teď nicméně s novými smartphony Pixel 8 a Pixel 8 Pro přichází změna.

Google hrdě hlásá, že telefony dostanou zcela bezprecedentní podporu, rovnou sedm let aktualizací. A to jak těch bezpečnostních, tak těch systémových. Tím chce rázně překonat Apple, byť je otázkou, nakolik bude takové řešení v praxi funkční. Na rozdíl od ostatních konkurentů mají Pixely 8 výhodu i v tom, že rovnou dostávají nový Android 14, který budou teprve další výrobci zavádět.

Pokrok podle očekávání

Rozšířená softwarová podpora je asi tou nejdůležitější novinkou, Google takto chce představit Android jako udržitelný operační systém, kde mohou uživatelé s jedním zařízením fungovat i velice dlouho. Udržitelnost se pak promítá i do dalších detailů nových telefonů, hliník v těle telefonu je vždy ze 100 % recyklovaný a 18 % hmotnosti přístrojů tvoří materiály z recyklátů. Telefony mají být snáze opravitelné než dříve, podobně jako HMD Global se Google spojil se společností iFixit, která poskytne návody a uživatelům prodá nástroje i potřebné náhradní díly. V balení s telefony není nabíječka, jen USB-C kabel. Obecně Google slibuje CO2 neutralitu produktů do roku 2030.

Jinak novinky přinášejí vylepšení víceméně podle očekávání. Google opět spíš klade důraz na zlepšení v oblastech softwaru než samotného hardwaru, ostatně třeba design jako takový odhalil už před nějakým časem. S designem se pojí jedna další důležitá novinka: i když má letošní Pixel 8 Pro displej se zdánlivě stejnou úhlopříčkou jako loňský typ, je displej úplně jiný. Nově má totiž i provedení Pro zpět plochý panel, zahnutí přes boční hrany je tedy minulostí.

Úhlopříčka 6,7 palce je tedy zachována, ale displej bude opticky působit větším dojmem než u předchůdce. I přes tuto změnu je nový Pixel 8 Pro mírně menší než loňský 7 Pro, míry jsou 162,6 × 76,5 × 8,8 mm, na výšku tedy Google ubral tři desetinky milimetru, v ostatních rozměrech zcela nepatrnou jednu. Hmotnost je 213 gramů, tedy o jeden gram více než loni.

Rozlišení displeje je trochu netradiční, 1 344 × 2 992 pixelů, tedy o něco nižší než u předchůdce, ale stále velmi jemné. Panel má plynule měnitelnou obnovovací frekvenci v rozsahu 1 – 120 Hz, je to samozřejmě OLED displej a Google slibuje maximální jas 1 600 nitů v běžném režimu a až 2 400 nitů na přímém slunci.

Menší Pixel 8 tentokrát dostal oproti předchůdci menší displej, zvětší se tak rozdíly mezi oběma modely. Pixel 7 měl 6,3palcový panel, novinka má úhlopříčku 6,2 palce, rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů tentokrát zůstává. Obnovovací frekvence se mění v rozsahu 60 – 120 Hz a maximální jas je běžně 1 400 nitů, na slunci pak 2 000 nitů. Rozměry nového menšího pixelu jsou 150,5 × 70,8 x 8,9 mm, to je oproti 155,6 × 73,2 × 8,7 mm u předchůdce výrazné zmenšení, které bude v ruce znát. Hmotnost poklesla na 187 gramů, tedy o rovných 10 gramů.

Společné znaky i rozdíly

Rozdíly mezi oběma letošními Pixely 8 pokračují i v dalších oblastech. Oba telefony pohání nový procesor Tensor G3 s vylepšeními zejména v oblasti strojového učení (dvojnásobně silnější než u první generace čipu). Google také premiérově přesunul fungování některých generativních AI funkcí přímo do zařízení, tady je Pixel 8 dokonce 150krát silnější než předchůdce. Funkce bude ovšem Google uvolňovat postupně a řada z nich (stejně jako další AI vylepšení) bude fungovat jen ve vybraných jazycích. Čip a nové schopnosti kombinuje menší z pixelů s 8 GB RAM, větší s 12 GB.

U Pixelu 8 si budou moci uživatelé vybrat z variant se 128 nebo 256 GB paměti, větší model k nim přidá volby s 512 GB a na domácím trhu v USA dokonce i 1 TB. Vzhledem k odlišným velikostem těl se liší i kapacita baterií modelů: Pixel 8 Pro má 5 050 mAh, Pixel 8 pak 4 575 mAh. Menší model si tak navzdory zmenšení těla meziročně polepšil docela znatelně, asi o 220 mAh. Maximální nabíjecí výkon stoupl u obou modelů na 30 W, nechybí bezdrátové dobíjení.

V bezdrátové oblasti je zajímavým rozdílem podpora standardu Ultra Wideband, tu má jen Pixel 8 Pro (loni ji měl také jen Pro model). Jinak je samozřejmostí podpora 5G, opět nicméně asi podmíněná určitou kompatibilitou u operátora – 5G bylo u pixelů 7 třeba v Česku zamčené a Google ho pustil až s určitým odstupem po softwarovém updatu. Jak tomu bude u novinek, to zatím nevíme, jisté je, že oficiálně se novinky stále v Česku prodávat nebudou. Dalším prvkem, který má Pixel 8 Pro navíc, je teploměr, který je umístěný na zádech telefonu vedle sestavy fotoaparátů. Stačí ho se spuštěnou aplikací namířit na měřený objekt.

Liší se právě i ona sestava foťáků. Pixel 8 má opět duální řešení, Pixel 8 Pro pak disponuje třemi fotoaparáty. Hlavní má v obou případech stejně jako loni rozlišení 50 megapixelů, je tu optická stabilizace a světelnost se meziročně zlepšila na f/1,68. Díky přebytku pixelů slibuje Google bezztrátové dvojnásobné přiblížení tímto foťákem (tak jako to hlásí Apple u iPhonů 15). Pixel 8 pak slibuje až osminásobné přiblížení Super Res Zoom s využitím chytrých algoritmů.

To Pixel 8 Pro má v tomto ohledu bohatší možnosti. Má totiž navíc 48Mpix fotoaparát s teleobjektivem s pětinásobným přiblížením a optickou stabilizací obrazu. To jsou opět stejné parametry jako loni, optika si však znovu výrazně polepšila u světelnosti, nově je to f/2,8 místo f/3,6. K lepším obrázkům dopomůže i novější čip, maximální přiblížení je pak třicetinásobné (stejně jako loni). Opět může pomoci generativní AI v zařízení, která umožní zazoomovat a doostřit i dříve pořízené obrázky. Stejně jako třeba nové možnosti nočního videa (to se generuje v cloudu) přijde tato funkce s některým ze softwarových updatů. Oba nové pixely pak mají i širokoúhlý foťák. U typu Pro je to znovu 48megapixelový snímač s automatickým ostřením, typ Pixel 8 má dvanáctimegapixelový širokoúhlý foťák, tady se oproti loňsku nic nemění.

Hodinky druhé generace

Společně s telefony Pixel 8 a Pixel 8 Pro představil Google i nové chytré hodinky Pixel Watch 2. Ty mají nadále tělo z hliníku (recyklovaného) a průměr 41 mm, na výběr bude černé, stříbrné a zlaté barevné provedení. Hodinky mají podporu 4G sítí. Kapacita baterie mírně stoupla na 306 mAh. Běží v nich Wear OS 4.0.

Design zůstává zachován, krycí sklo je však pevnější než u předchozích modelů. Kompatibilní jsou i loňské řemínky. Google slibuje vyšší výkon a v souvislosti s novým procesorem lepší výdrž baterie. Stále má jít ovšem jen o 24 hodin používání.

Vylepšení čeká i na sluchátka Pixel Buds Pro – ta ovšem dostanou „jen“ softwarový update, který umožní funkce pro čistší telefonování s odstíněním hluku protistrany, nebo funkci detekce konverzace, díky které sluchátka pozastaví přehrávání hudby a automaticky se přepnou do Transparency módu ve chvíli, když uživatel na někoho promuví. Zlepšením prošel senzor pro měření tepu, to je tedy nově až o 40 % přesnější. Sluchátka se také budou dát pořídit v nových barvách, které budou lépe ladit k barvám letošních pixelů.

V Evropě se začínají hodinky prodávat za 399 eur (9 800 korun) za verzi bez podpory sítí operátorů, 4G varianta vyjde na 449 eur (11 000 korun). Pixel 8 startuje na 799 eurech (19 500 korun) a za větší paměť se připlácí 60 eur (asi 1 500 korun). Pixel 8 Pro stojí v základu 1 099 eur (necelých 27 000 korun) a za dvojnásobnou porci paměti uživatel opět připlatí 60 eur, kdo chce telefon s 512 GB paměti, musí si připravit 1 299 eur (asi 31 700 korun). Telefony mohou zákazníci předobjednávat, dodávky odstartují 12. října. V Česku, jak jsme již zmínili, ale přístroje oficiálně dostupné nebudou, takže bude potřeba počkat buď na nabídky přeprodejců, nebo telefon objednat ze zahraničí.