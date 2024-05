Zajímavý design, cena už tolik ne. Test Oppa Reno 11F 5G

Značka Oppo je na českém trhu stále spíše okrajovou záležitostí. Její prémiový segment zde stále zcela chybí, potýkat se tak musí především s hodně agresivní konkurencí ve střední a vyšší střední třídě. A tam to nemá vůbec lehké.

Nabídka tohoto výrobce přitom pokrývá jak celkem levné modely s cenou okolo pěti tisíc, tak i o něco dražší kousky atakující hranici 10 tisíc korun. Oppo Reno 11F 5G je přesně takový model. Do kategorie deseti tisíc korun se sice vešel, jenže teď přichází na řadu ještě zkouška, zda má za takové peníze co nabídnout. A ačkoliv se minimálně po designové stránce snaží různými způsoby upoutat pozornost, tak k úspěchu to nemusí stačit.

Bude se mi líbit?

Oppo Reno 11F 5G rozhodně je líbivý telefon. Na test nám společnost zapůjčila modrou barevnou variantu (k dispozici je ještě zelená), která originálním způsobem úpravy textury zad vyvolává dojem vodní hladiny s vlnkami. Telefon tak působí jako skvělý parťák na léto, lze jej dávat na odiv u bazénu či moře, a navíc když vám na něj i cákne voda nebo si jej položíte do písku, tak díky certifikaci utěsnění IP65 by se mu nemělo nic stát.

Telefon nicméně jinak v ruce působí jako běžnější model střední třídy. Nepatří k těm nejmenším, jeho rozměry jsou 161,1 × 74,7 × 7,5 mm, ale je docela lehký (177 gramů). Ploché boky jsou plastové s ostřejšími hranami. Na zádech je velký modul s fotoaparáty, byť hned na první pohled poznáte, že tu má hlavní slovo pouze jeden – zbylé dva se totiž dělí o pozici, kterou má ten hlavní celou pro sebe.

Každopádně se nám telefon vzhledově docela líbí, hodí se pro příznivce neokoukaného stylu, pokud jej tedy nezabalíte do krytu.