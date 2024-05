Univerzální střední třída se skvělým foťákem. Test Google Pixelu 8a

Síla Pixelu 8a je v jeho jednoduchosti. Aby Google věci nekomplikoval, využívá jeho levnější telefon shodný hardware jako dražší sourozenci, tedy čipset Tensor G3. To znamená, že zejména po softwarové stránce může Pixel 8a zvládat vše, co dražší modely. A že má hardware, který počítá třeba se softwarovými kouzly u fotoaparátu.

Navíc platí, že Google Tensor G3 není zrovna kdovíjak extrémně výkonný čip, takže zatímco „dospělé“ pixely na jiné vlajkové modely v tomto ohledu trochu ztrácejí, má Pixel 8a na svou třídu díky použití tohoto vlajkového čipu výkonu přehršel. Výsledkem je telefon, který je velmi příjemné používat, byť se to samozřejmě občas neobejde bez kompromisů.

Pixel 8a má v tomto ohledu určitou výhodu. Google ho opravdu propaguje jako telefon (vyšší) střední třídy, ne jako odlehčenou vlajkovou loď, kterou ve skutečnosti vlastně svým způsobem je. Ovšem díky tomuto vnímání, kdy Google staví Pixel 8a proti soupeřům jako Samsung Galaxy A55, Motorola Edge 50 Fusion a Sony Xperia 10 VI, dovede telefon v praxi příjemně překvapit. Svými schopnostmi je to spíš konkurent pro „odlehčené vlajkové lodě“, jako jsou Samsung Galaxy S23 FE, Nothing Phone (2), Xiaomi 13T nebo starší iPhony 13. Velkou výhodou pro Pixel 8a je i to, že je to jeden z mála příjemně kompaktních smartphonů své třídy.