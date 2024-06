Dobrá výbava má jednu zásadní trhlinu. Test Infinixu Note 40 Pro

Čínská značka Infinix je na českém trhu relativně krátce, ovšem o to intenzivněji se snaží budovat si pozici. Často tak například na tiskových akcích této značky v Česku slýcháme, že podle dat agentury GfK je dokonce pátou nejprodávanější značkou smartphonů na českém trhu. Tomu by tedy mohlo odpovídat i úsilí být co nejvíc vidět a hlavně zaujmout zákazníky dobrým poměrem ceny a výkonu i přes neznalost jména značky.

Model Note 40 Pro je další z řady telefonů střední třídy, u kterých se výrobce snaží maximalizovat atraktivitu v rámci dané cenové kategorie. Telefon vypadá k světu a nabízí pár opravdu zajímavých funkcí, jenže to je jen část celé skládačky. Na otázku, jak se telefon povedl celkově, si odpovíme v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Modelu Note 40 Pro se rozhodně nedá upřít jeho švihácký vzhled. Telefon má zaoblený displej i boky, které pak obepíná tenký lesklý rámeček. Na zádech můžete v závislosti na výběru barevné varianty najít matné sklo nebo imitaci kůže. A jelikož jsou boky telefonu poměrně tenké, tak to hezky upozadí fakt, že jsou plastové.

Právě ona „kožená“ verze je opravdu celkem hezká, v ruce působí příjemně a vyvolává dojem dražšího mobilu. Na zádech je také velký modul pro trojici fotoaparátů, na jehož povrchu je broušený kov. Ačkoli to možná subjektivně výrobce trochu přehnal s rozměry fotomodulu, kde se reálně ukrývá vlastně jen jeden použitelný fotoaparát (viz dále), tak design je pořád něco, za co lze Note 40 Pro hlavně chválit.

Rozměry telefonu jinak odpovídají v podstatě smartphonovému standardu: 164,4 × 74,6 × 78 mm znamená, že telefon nebude ani moc velký, ale ani žádný kompaktní model. Telefon má hmotnost 190 gramů a hezkým bonusem je odolnost proti prachu a pocákání vodou (certifikace IP54).