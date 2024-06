Vodafone láká na výhodná neomezená data. Jen dočasně, ale slevu dá nastálo

Tarif Neomezený Super+ za akční cenu nabízí Vodafone už jen do této neděle, tedy do 16. června (včetně). Nabídka není určena pro všechny, operátor s ní, jak je to v poslední době obvyklé, cílí výhradně na nové zákazníky. Tedy zejména na ty, kteří se rozhodli odejít od některého z konkurenčních poskytovatelů. Ale využít ji může kdokoli, kdo si u Vodafonu pořídí nové telefonní číslo, a také jeho stávající zákazníci doposud využívající předplacené služby, pokud se rozhodli přejít na tarif. Této akční nabídky nemohou využít jen zákazníci Sazkamobilu, kterého Vodafone odkoupil od Sazky.

Zákazníci splňující některou z výše uvedených podmínek mohou výše uvedený datově neomezený tarif s přenosovou rychlostí 20 Mb/s získat s 30% slevou za pouhých 699 korun. Tedy o téměř tři stokoruny levněji, standardně totiž Neomezený Super+ stojí 997 Kč. Akční cenu navíc Vodafone garantuje natrvalo. Nicméně v případě, že zákazník přejde na jiný tarif, o slevu nadobro přijde (nezíská ji ani při opětovném návratu ke stejnému tarifu).

Není vůbec neobvyklé, že operátoři takové akční nabídky omezují pouze na online prostor. O tom, že je možné tento tarif za akční cenu získat pouze na webu, informuje i Vodafone. Nicméně v podmínkách nabídky následně uvádí, že ji lze aktivovat i v jakékoli jeho kamenné prodejně či prostřednictvím jeho zákaznické linky.

Vodafone touto akční nabídkou poměrně překvapil. Zatímco totiž konkurenční operátoři s určitou pravidelností své akviziční nabídky obměňují, tak nejmladší tuzemský operátor se už od loňského prosince omezoval na stále stejný akviziční tarif: neomezené volání i SMS + 3,5 GB dat za 327 korun.

Ze zajímavou nabídkou, byť se netýká konkrétně neomezených dat, přišlo nedávno i konkurenční O2. Svůj neomezený tarif s 12 GB dat dává totiž dočasně zcela zdarma. Zákazníkům, kteří této nabídky využijí, tak operátor až do 1. září nenaúčtuje ani korunu. Ještě před tím si zákazník sám určí, zda si tarif ponechá i nadále. Pokud tak učiní, tak od 2. září mu bude operátor namísto standardních 749 korun měsíčně účtovat jen 599 Kč. A to trvale.

T-Mobile v současnosti nováčky láká na akviziční nabídku v podobě neomezeného tarifu s 10 GB dat za akčních 520 korun (standardně 720 Kč). V tomto případě však operátor zvýhodněnou výši měsíčního paušálu garantuje standardně jen na 60 měsíců, tedy pět let.