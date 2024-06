Tak levný supersmartphone jinde nepořídíte. Test Motoroly Edge 50 Ultra

Motorola se v letošní nabídce modelů Edge snaží být nepředvídatelná, tedy alespoň co se značení týče. Zatímco předloni byl v nabídce model 30, 30 Pro i 30 Ultra, tak loni bylo složení pouze 40 a 40 Pro (žádná Ultra). A letos je tu pro změnu zase pouze 50 Pro a 50 Ultra (žádný model pouze s číslem). Každoroční jistotou jsou tedy v podstatě pouze levnější modely s přívlastkem Fusion.

Aby toho nebylo málo, zatímco loni byla tedy top modelem Pro verze, tak letos místo ní otěže přebírá verze Ultra. Jenže kdo by čekal, že nová Ultra varianta výrazně zdraží, je na omylu. Letošní Motorola Edge 50 Ultra je totiž prakticky nejlevnějším modelem mezi supersmartphony, přitom ve výbavě mu vzhledem k překvapivě nízké ceně (na poměry kategorie) jde jen málo věcí vytýkat. Které to jsou a co naopak mobilu jde opravdu skvěle, to prozradíme v dnešní recenzi.

Bude se mi telefon líbit?

Vrcholové modely od Motoroly jsou tradičně docela elegáni, letošní Edge 50 Ultra nevyjímaje. Telefon má záda potažené veganskou kůží, zaoblený je z obou stran a boky tak obepíná tenký kovový rámeček. Kvalitní zpracování pak podtrhuje prémiové tvrzené sklo Gorilla Glass Victus, které chrání displej. Telefon je utěsněný proti vniknutí prachu a vody (certifikace IP68).

Motorola Edge 50 Ultra není ani malý, ale ani nijak přerostlý smartphone. Její rozměry jsou 161,1 × 72,4 × 8,6 mm, hmotnost pak 197 gramů. Do ruky padne příjemně, jen samozřejmě chápeme, že by někdo raději dal přednost hranatějším tvarům a především také plochému displeji.

Zpracování modulu pro fotoaparáty na zádech nám trochu připomíná uplynulé top modely od značky OnePlus, jelikož se stejně jako u nich modul plynule přelévá přes bok až téměř splývá s bočním rámečkem. Je to rozhodně příjemný a zajímavý design. A počítejte také s tím, že vám mobil minimálně prvních pár dní až týdnů bude vonět jako pánská kolínská, jelikož je celé balení s telefonem jako obvykle parfémované.