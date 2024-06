Bezkonkurenční paměť za slušnou cenu. Test Poco F6 Pro

Poco F6 Pro

Série F značky Poco je v podstatě její výkladní skříní. Nejsou zde ovšem prémiové telefony, nýbrž modely vyšší střední třídy, které se snaží za přijatelnější cenu dosáhnout co možná nejlepší výbavy s ohledem na to, co cílová skupina preferuje. Znamená to především maximalizaci výbavy v oblasti výkonu, nabíjení a displeje, přičemž tu a tam se najde nějaký ten kompromis, který dovolí cenu nenastavit příliš vysoko.

Letošní špička, model F6 Pro, kopíruje zcela přesně tuto myšlenku. Má po některých stránkách až překvapivě dobrou výbavu, ovšem za cenu pár menších kompromisů jinde. Přednosti a naopak nevýhody tohoto telefonu si shrneme v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Když se nám dostane do rukou nějaký takový povedený telefon s dobrým poměrem ceny a výkonu, je hned jasné, že asi výrobce šetřil na zpracování či designu. V případě modelu Poco F6 Pro nás nicméně udivilo, že to není tak úplně pravda. Materiálové zpracování je zde v kombinaci tvrzeného skla z obou stran (Gorilla Glass 5) a kovu na bocích, což vítáme, čekali bychom totiž minimálně na bocích plast.

Telefon je navíc i utěsněný proti prachu a pocákání vodou (IP54). Najdou se sice i levnější zařízení, která disponují vyšším stupněm krytí, ovšem o IP54 se dá v podstatě říci, že může telefon před lecjakou neočekávanou nehodou uchránit.

Model F6 Pro sice není žádný drobeček (rozměry jsou 160,9 × 75 × 8,2 mm), nicméně i tak se dá popsat jako velikostně v podstatě standardní smartphone. Líbí se nám pak úprava zad, nejenom že jsou matná a nedrží se na nich tak otisky prstů, ale mají i zajímavou mramorovou texturu, což telefonu dodává punc prémiovosti. Široký modul se čtyřmi fotoaparáty naopak vypadá spíše jako něco u levnějšího modelu, ovšem to už je otázka osobního vkusu.