Parádní velký tablet, kterému chybí snaha výrobce. Test Honoru Pad 9

Honor Pad 9

Honor Pad 9 je vlastně jasným důkazem toho, proč si zákazníci kupují tablety značek Apple a Samsung. I když je to krásný a dobře fungující přístroj, tak chybějící podpora a snaha výrobce jednoduše žene zákazníky do náruče konkurence, která prostě nabízí oproti Honoru velkou jistotu. Je to škoda, protože sám o sobě je Pad 9 skutečně povedený kousek s elegantním designem, solidním zpracováním a fajn displejem.

Kde je ten zádrhel?

Vlastně jsou dva a oba ukazují, že Honor pracuje rychle. Jenže jak se říká: „Práce kvapná, málo platná“. A u tabletu Pad 9 to rozhodně platí. Především, po smartphonu Magic6 Pro je Honor Pad 9 druhým zařízením, u kterého máme problém s ovladači pro Windows. Jasně, pro většinu uživatelů je to malichernost, vždyť tablet ke svému počítači připojuje asi málokdo, takže tento zádrhel vlastně z praktického hlediska nevadí. Jenže…

Problém je, že ovladač zařízení se prostě pro Windows tváří jako nebezpečný. A aby fungoval, tak požaduje, aby uživatel ve svých Windows vypnul nastavení Integrita paměti, pak bude ovladač provozuschopný. Microsoft sám ve své webové nápovědě píše, že i když má ovladač malou chybu zabezpečení (čehož je hláška o potížích důkazem), není s největší pravděpodobností žádným způsobem škodlivý.

Proč vůbec k něčemu takovému dochází? U smartphonu Magic6 Pro jsme to tak trochu přešli s tím, že může jít o nějakou náhodnou chybu, kterou výrobce opraví aktualizací. Jenže tablet Pad 9 ukazuje, že toto je „systémová“ záležitost a že podivný ovladač je buď záměr, nebo naprostá neschopnost výrobce. Ať už je to tak, nebo tak, fakt, že výrobce vzbuzuje v uživateli takovou nedůvěru, už sám o sobě stačí k tomu, aby se zařízení této značky vyhnul obloukem.

Proti tomu je problém s chybějícím příslušenstvím naprostá malichernost, která však opět ukazuje, že Honor jde při svém růstu na trhu snadnou cestou a nechce se snažit. K tabletu totiž na českém trhu seženete tak maximálně jednoduché flipové pouzdro. Přitom Honor Pad 9 je velký dvanáctipalcový tablet, kterému by slušel třeba nějaký skvělý kryt s klávesnicí. A jde o tablet, který podporuje dotykové pero. Ani jedno ovšem Honor prostě zákazníkům nenabídne.