Přiblížení k elitě. Xiaomi má podle testu po letech špičkový fotomobil

Určitou naději na dobrý výsledek celé letošní modelové řady Xiaomi 14 dalo před časem už skóre základního top modelu značky. Ten si z testu DxO Mark odnesl 138 bodů, což ho v žebříčku fotomobilů této značky zařadilo na třetí místo poměrně těsně za starší sourozence s přídomkem Ultra. Oproti předchůdci si Xiaomi 14 polepšilo v hodnocení DxO Mark o osm bodů.

Kdyby na stejný posun dosáhl typ Xiaomi 14 Ultra, znamenalo by to, že by konečně po letech nový fotomobil této značky překonal své vousatější předchůdce. Dosud totiž bylo nejlepším fotomobilem Xiaomi v hodnocení DxO Mark Mi 11 Ultra představené v březnu roku 2021. Letošnímu modelu 14 Ultra se teď skutečně podařilo svého tři roky starého předchůdce překonat. Se ziskem 149 bodů dokázal to, co se nepovedlo modelům řad 12 a 13.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 163 – Huawei Pura70 Ultra

158 – Honor Magic6 Pro

157 – Oppo Find X7 Ultra

157 – Huawei Mate 60 Pro+

156 – Huawei P60 Pro

154 – Apple iPhone 15 Pro Max

154 – Apple iPhone 15 Pro

153 – Google Pixel 8 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

150 – Vivo X100 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

149 – Xiaomi 14 Ultra

148 – Google Pixel 8

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

145 – Apple iPhone 15

145 – Apple iPhone 15 Plus

144 – Samsung Galaxy S24 Ultra

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

Zároveň skóre znamená dělenou třináctou příčku v celém žebříčku DxO Mark, takže novinka od Xiaomi teď oficiálně patří do širší špičky fotomobilů. Ztráta na nejvyšší pozice je sice výrazná (Huawei Pura70 Ultra má 163 body), ale ne nijak tragická. Zejména v nabité špičce jde totiž o detaily, které v celkovém skóre sice způsobí viditelný rozdíl, ale v praxi nemusí uživatele moc trápit. Ostatně, podle našich praktických zkušeností je jedním z nejlepších fotomobilů současnosti Vivo X100 Pro, které má v hodnocení DxO Mark 150 bodů, tedy jen o bod víc než Xiaomi 14 Ultra.

Právě v porovnání se soupeřem od Viva je vidět, jak rozdíly v některých detailech dělají výraznější posuny v celkovém výsledku. Za focení hlavním foťákem má Xiaomi 14 Ultra 144 body, zatímco vivo bodů 149. Xiaomi přitom o pár bodů vede v expozici, ale vivo mu to vrací u podání barev, malinký náskok má vivo u ostření a šumu, větší pak u kresby. Xiaomi má zase lepší hodnocení u artefaktů. Celkově to však na vivo nestačí, byť uživatelé nemusejí v praxi poznat rozdíl.

Náskok u fotek hlavním foťákem přitom stačí k tomu, aby vivo zvítězilo celkově, přitom Xiaomi 14 Ultra má o něco lepší hodnocení ve všech dalších disciplínách: bokeh efektu, náhledu na displeji, zoomu i u videa.

U zoomu se musíme pozastavit nad výkonem teleobjektivů: za ten totiž dostalo Xiaomi 14 Ultra 120 bodů, což je nejvíc ze všech dosavadních telefonů, které testem prošly. Dokonce i Huawei Pura70 Ultra má v tomto případě o bod méně. Xiaomi 14 Ultra má tak skvěle vyvážený fotoaparát: je vidět, že neklade důraz na jednu disciplínu, ale že skvěle zvládá prakticky všechny. A to je v praxi možná důležitější než jeden hvězdný výkon v některé konkrétní oblasti.

Ostatně, ukazuje to i porovnání právě s prozatím v žebříčku vedoucím smartphonem od Huaweie. Ten má sice díky skvělé expozici, barvám i nedostižnému ostření velký náskok u focení hlavním foťákem, značně lepší je i jeho bokeh efekt, ale třeba u zoomu už má náskok jen díky trochu kvalitnějšímu širokoúhlému foťáku, u náhledu na displeji je náskok neznatelný, a v případě videa si dokonce xiaomi vede lépe.

Připomeňme, že tyto vyrovnané výkony podává Xiaomi 14 Ultra díky čtveřici padesátimegapixelových snímačů, přičemž ten hlavní má úhlopříčku jeden palec. Očividně Xiaomi chvíli trvalo, než se naučilo s touto technikou pracovat, i přesto DxO Mark trochu kritizuje omezenou hloubku ostrosti, což bývá typický nešvar velkých čipů. Pro zoom jsou tu dva objektivy, jeden s 3,2násobným a druhý s pětinásobným přiblížením, širokoúhlý objektiv se může chlubit automatickým ostřením. Všechny objektivy mají na svou kategorii špičkovou světelnost, díky tomu třeba DxO Mark chválí minimální šum za všech podmínek. Hlavní objektiv má dokonce proměnlivou clonu.

K telefonu navíc Xiaomi dodává jako příslušenství speciální pouzdro a fotografický grip, díky kterým se s ním bude ještě snáze fotografovat. Pouzdro také umožňuje použití standardních 67mm filtrů, což rozšiřuje kreativní možnosti. Znáte snad jiný fotomobil, na který můžete nasadit třeba polarizační filtr?

I když tedy nemá xiaomi v hodnocení DxO Mark to nejlepší skóre, nepochybně to špičkový fotomobil je – v praxi totiž nabízí skvělé možnosti a fotí se s ním velmi dobře. Snad jen občasná prodleva mezi stiskem spouště a vyfocením snímku, kterou DxO Mark také kritizuje, dovede občas trochu situaci fotografovi znepříjemnit.