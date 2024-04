Je to už spíš foťák s mobilem a opravdu se povedl. Test Xiaomi 14 Ultra

Je to vůbec poprvé, kdy Xiaomi oficiálně na český trh dovezlo špičkový model Ultra. S několika předchozími jsme sice už také měli tu čest, ovšem až teprve teď je Xiaomi českému zákazníkovi nabízí oficiální cestou. Začít modelem 14 Ultra je ovšem docela odvaha, jelikož telefon nasazuje laťku extrémně vysoko.

Už jsme si zvykli, že prémiové modely mají tu a tam nějakou speciální funkci, na kterou zákazníky lákají. Xiaomi 14 Ultra vsadilo maximum na fotografické funkce, což se dá říci o spoustě konkurentů také, jenže právě tento model se do fotografického maxima pustil s opravdovou vervou. A zachází až tak daleko, že k telefonu se dá sehnat i speciální příslušenství, které vám požitek z fotografování ještě vylepší. Co však další funkce a jak si telefon vede jako celek vzhledem k jeho vysoké ceně? Odpovědí bude dnešní recenze.

Bude se mi líbit?

Xiaomi 14 Ultra není žádný drobeček. Rozměry telefonu jsou 161,4 × 75,3 × 9,2 mm a hmotnost zařízení je 223 gramy. Telefon je navíc docela nevyvážený a velký kruhový modul s fotoaparáty je opravdu napěchovaný technikou a optikou, která se zřejmě do celkové hmotnosti zařízení promítá celkem výrazně. To se vám pak může stát, že když telefon držíte v jedné ruce a neopíráte si o displej palec, může se dokonce převážit a vypadnout vám z ní. Časem se na to dá zvyknout a dáte si pak na takovou věc už pozor.

Designově je jinak Xiaomi 14 Ultra opravdu povedený mobil. Jeho kovové rámečky se přelévají na zadní stranu telefonu, která je pak z většiny pokryta prémiovou veganskou kůži. Boky jsou jinak ploché, zařízení umí samo stát i na spodní hraně. Při používání si však můžete všimnout toho, že v mobilu cosi hrká, rachtá. Za tím stojí optická stabilizace, která v případě, kdy zrovna aktivně nestabilizuje objektivy, musí mít okolo sebe trochu místa na pohyb. V telefonu jsou navíc opticky stabilizované hned tři zadní objektivy.

Modul s fotoaparáty je opravdovou dominantou designu modelu 14 Ultra. Je to masivní kruhový výstupek se čtyřmi oky, dvěma malými pomocnými senzory a logem Leica uprostřed. Nám se takto výrazný design líbí, telefon bude rozhodně středem pozornosti, ovšem na někoho to zároveň může být možná až moc a není žádná ostuda připustit, že byste preferovali mobil s trochu méně masivním fotoaparátem.

Telefon je dále odolný proti vniknutí vody a prachu (IP68) a na displeji najdete speciální tvrzené sklo vlastní výroby, Xiaomi Shield Glass. K takto prémiovému mobilu by se dále hodil i titanový rámeček, ale v tomto ohledu se Xiaomi uchýlilo k běžnějšímu hliníku.