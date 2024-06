Samsung se tenkrát rozhodl správně a tento model se stal legendou

Už je to 15 let, co Samsung začal používat operační systém Android. Oproti jiným výrobcům z té doby přežil do dnešních dnů a daří se mu více než dobře. Úplně první model značky s androidem sice postupně zastínili nástupci, přesto se stal legendou, která má v historii značky i operačního systému významné místo.