Jeden z oficiálně nejlepších fotomobilů je už v Česku. Výsledky má skvělé

Své ambice na poli fotomobilů dává Vivo najevo už dlouho, mimo jiné tím, že se při vývoji fotoaparátů spojilo se slavnou německou značkou Zeiss, se kterou kdysi světu mobilních telefonů s fotoaparátem kralovala finská Nokia. Dobrý výkon podalo Vivo s modelem X80 Pro, který se k nám dostal zhruba v polovině roku 2022 a který tehdy v testu DxO Mark zaznamenal skóre 137 bodů, takže byl nedaleko za absolutní špičkou.

Jenže loni přišlo trochu zklamání. Nástupnický model Vivo X90 Pro získal ve stejném testu 136 bodů, a i když nebyl jeho foťák vůbec špatný, nejvyšší ambice nepotvrdil. Stejně dopadl u nás nenabízený ještě vybavenější model X90 Pro+, který získal skóre 140 bodů, čímž se vyrovnal třeba Samsungu Galaxy S23 Ultra, který také úplně nedostál očekáváním. Stejné skóre měl i „obyčejný“ Google Pixel 7, varianta Pro tehdy patřila se 147 body do nejužší špičky. Do ní patřil třeba i iPhone 14 Pro Max se 146 body.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 157 – Huawei Mate 60 Pro+

156 – Huawei P60 Pro

154 – Apple iPhone 15 Pro Max

154 – Apple iPhone 15 Pro

153 – Google Pixel 8 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

150 – Vivo X100 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

148 – Google Pixel 8

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

145 – Apple iPhone 15

145 – Apple iPhone 15 Plus

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Vivo X80 Pro (Snapdragon)

136 – Vivo X90 Pro

136 – Xiaomi 13 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

135 – Vivo X80 Pro (MediaTek)

134 – Google Pixel 6 Pro

134 – Vivo X70 Pro+

133 – Apple iPhone 14 Plus

133 – Apple iPhone 14

133 – Google Pixel Fold

133 – Google Pixel 7a

133 – Samsung Galaxy S23 Plus

133 – Samsung Galaxy S23

131 – Apple iPhone 12 Pro Max

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

To letošní Vivo X100 Pro dojem napravuje. Skóre je 150 bodů, což sice na ty absolutně nejlepší soupeře nestačí, ale oproti loňským modelům je to posun o dramatických 10, nebo dokonce 14 bodů. A to je skok, který ze soupeřů neudělal v poslední době prakticky nikdo. Vivu tak v žebříčku organizace DxO Mark patří dělená osmá příčka a třeba na Pixel 8 Pro ztrácí pouhé tři body, na špičkový iPhone 15 Pro Max body čtyři. To není žádné drama.

Navíc detailní pohled na skóre ukazuje, že Vivo X100 Pro může být univerzálnějším fotomobilem, než se z „cifry“ zdá. Za fotografování hlavním foťákem má 149 bodů a na iPhone 15 Pro Max (153 body) i Pixel 8 Pro (155 bodů) tedy ztrácí, přičemž ztráta by to měla být viditelná, ale ne příliš dramatická. Vivo podle skóre navíc na soupeře ztrácí v podání barev a ostření, což má ovšem určitý háček, který ukazuje jistou nedokonalost žebříčku DxO Mark.

Vivo X100 Pro totiž již v redakci testujeme, a byť zatím nemůžeme telefon hodnotit, naše zkušenost říká, že v některých ohledech si Vivo vede vlastně lépe, než o čem skóre vypovídá. Je to třeba případ barev. DxO Mark testuje foťáky v továrním nastavení, ovšem Vivo umožňuje uživateli přímo v hledáčku fotoaparátu přepnout na Zeiss barevný režim s přirozenějším podáním barev i kontrastů, které by, podle našeho mínění, získalo v hodnocení DxO Mark trochu lepší skóre. I ostření na nás působí jinak, než co říkají čísla. A novinka Viva je také mistrem makro fotografie, tato disciplína však do hodnocení DxO Mark vlastně nepromlouvá.

Kde i podle DxO Mark patří X100 Pro k tomu nej na trhu, je zoom. Za ten má přístroj skóre 155 bodů, jedno z nejvyšších vůbec; teleobjektiv se se skóre 118 bodů dokonce dělí o první místo. Pro pořádek, Vivo X100 Pro má tři fotoaparáty s rozlišením 50 megapixelů: hlavní, širokoúhlý a zoomový se 4,3násobným přiblížením.

Na soupeře, třeba na nejlepší iPhone nebo Pixel, Vivo ztrácí v oblasti natáčení videa, v případě iPhonu je to ztráta citelná (145 vs 158 bodů), androidí telefony obecně zatím cestu ke kvalitě videa, jakou umí zaručit Apple, hledají (Pixel 8 Pro má 149 bodů). Ideální není u Viva X100 Pro ani náhled na displeji nebo bokeh efekt, tady je telefon rozhodně horší než iPhone, ale zase lepší než Pixel 8 Pro. Celkově ale platí, že se Vivo konečně s tímto modelem zařadilo mezi špičku a že v některých scénářích a módech využití může X100 Pro vyhovovat uživatelům víc než někteří soupeři.