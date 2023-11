Špičkový mobil jak má být. Dorazí se supervýkonným čipem a foťákem Zeiss

Ačkoliv jsou telefony zatím určeny pouze pro čínský trh, Vivo zcela jistě už teď pokukuje po tom globálním. A jeho nová dvojice smartphonů X100 a X100 Pro mu jistě pomůže šponovat ambice. Jsou to totiž skvěle vybavené smartphony, které útočí i na to nejlepší od předních značek na trhu. K tomu navíc novinky dobře vypadají a minimálně na domácím čínském trhu jsou i cenově dostupné.

Už po designové stránce telefony zaujmou třeba hezkou paletou barev (oranžová, světle modrá, černá), společně s velkým kruhovým modulem pro zadní sestavu fotoaparátů a nakonec také materiály zad, která jsou potažena umělou kůží nebo sklem v závislosti na barevné variantě. Levnější i dražší verzi nechybí ani stupeň krytí IP68, tedy odolnost proti prachu a ponoření do vody.

Obě verze série X100 jsou vybaveny 6,78" LTPO AMOLED displeji se zaoblenými boky a rozlišením 1 260 × 2 800 pixelů. Nechybí samozřejmě ani variabilní obnovovací frekvence, a to od 1 až po 120 Hz v závislosti na zobrazovaném obsahu. Špičková je i hodnota maximální svítivosti panelů: 3 000 nitů. Do displejů jsou zabudované čtečky otisků prstů a v průstřelech najdete 32Mpx selfie kamerky.

Po stránce výkonu jde o technologické lahůdky, oba modely jsou totiž vybaveny nejmodernějším procesorem Dimensity 9300 vyrobený 4nm procesem. Aktuálně jde o jedny z nejvýkonnějších mobilů mezi androidy. Vivo čip doplnilo 12 až 16 GB operační paměti a 256 GB až 1 TB prostoru pro uživatelská data. Moc vás nemusí tedy trápit, že zde není rozšiřující slot na microSD kartu. Telefon funguje na nejnovější verzi Androidu 14 s vlastní grafickou nadstavbou.

Skvělá zpráva pro milovníky focení mobilem se schovává v sestavě zadních fotoaparátů, které jsou na zádech u obou modelů tři, ovšem jejich parametry se už u verzí X100 a X100 Pro nepatrně rozcházejí. Pochopitelně zajímavější je model X100 Pro, který se pyšní hlavním 50Mpix senzorem Sony IMX989 se světelností f/1,8, laserovým ostřením a optickou stabilizací. Dále je tu také 50Mpix širokoúhlý senzor s úhlem záběru 119 stupňů. Třetí snímač je fotografickou lahůdkou.

Jde totiž o telefoto senzor certifikovaný firmou Zeiss se 4,3násobným optickým zoomem (ohnisková vzdálenost 100 mm), optickou stabilizací, světelností f/2,57 a optickou kalibrací, která zajišťuje konzistentnost kvality snímků v porovnání s hlavním senzorem. Vivo udává, že se tento objektiv hodí jak na profesionální portréty, tak na cestovatelské focení vzdálenějších objektů.

Vivo X100 nabídne také hlavní 50Mpix snímač, v tomto případě typ IMX920 s paradoxně ještě lepší světelností f/1,57. Ten doplňuje 64Mpix teleobjektivem s trojnásobným optickým zoomem a optickou stabilizací. Společným prvkem pak je onen širokoúhlý senzor, který už má stejné parametry jako u modelu X100 Pro a hodí se rovněž i na focení makro snímků.

Dále jsou mezi těmito modely rozdíly i po stránce baterie. Vivo X100 je osazené akumulátorem s kapacitou 5 000 mAh a možností nabíjet výkonem až 120W, bezdrátové nabíjení chybí. Vivo X100 Pro má dokonce ještě větší akumulátor s kapacitou 5 400 mAh, který má maximální výkon nabíjení 100 W pomocí kabelu a 50 W pomocí bezdrátového nabíjení.

Jak už jme zmínili, zatím to byla pouze domácí čínská premiéra, tedy bez informací o dostupnosti a ceně pro globální trh. To se zřejmě dozvíme později. Co se cen pro čínský trh týče, ty jsou následující:

Vivo X100 12/256 GB – 3 999 jüanů (asi 12,5 tisíce korun bez daně)

Vivo X100 16GB/1TB – 5 099 jüanů (asi 16 tisíc korun bez daně)

Vivo X100 Pro 12/256 GB – 4 999 jüanů (asi 15,7 tisíce korun bez daně)

Vivo X100 Pro 16GB/1TB – 5 999 jüanů (asi 18,9 tisíce korun bez daně)

Do Evropy by každopádně měla zamířit pouze dražší verze Vivo X100 Pro, její cenu soudě podle dostupnosti dosavadního špičkového modelu X90 odhadujeme někde těsně pod hranicí 30 tisíc korun. Na oficiální informace každopádně stále čekáme, jasno by podle všeho mohlo být ještě do konce roku.