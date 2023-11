Test ukázal nejvýhodnější špičkový fotomobil. Seženete ho i v Česku

Zatímco letošní Pixel 8 Pro se musel v celkovém skóre v hodnocení fotomobilů organizace DxO Mark sklonit před iPhony 15 Pro i Pro Max, tak levnější Pixel 8 naopak své přímé konkurenty od Applu (iPhone 15 a 15 Plus) v testu porazil. Levnější z dvojice letošních špičkových pixelů totiž získal v hodnocení fotomobilů DxO Mark skóre 148 bodů, to je o tři body víc než konkurenční iPhony.

Znamená to také, že Pixelu 8 patří v žebříčku fotomobilů devátá příčka a telefon, který se v Evropě prodává za cenu od 799 eur (tedy necelých 20 tisíc korun) je v této špičce cenově nejdostupnějším fotomobilem. Na druhou stranu třeba Honor Magic 5 Pro, který v žebříčku figuruje před Pixelem 8, aktuálně vyjde na lákavých 20 990 korun (ceníková cena je však 25 tisíc), takže suverenita Googlu není v tomto ohledu nijak obří.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 156 – Huawei P60 Pro

154 – Apple iPhone 15 Pro Max

154 – Apple iPhone 15 Pro

153 – Google Pixel 8 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

149 – Huawei Mate 50 Pro

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

145 – Apple iPhone 15

145 – Apple iPhone 15 Plus

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

Zajímavé je, že skvělého skóre dosáhl Google Pixel 8 pouze s dvojicí snímačů, zatímco ostatní přístroje v top 10 mají nejméně tři fotoaparáty. Pixel 8 je tedy nejvýše postaveným fotomobilem s duálním fotoaparátem. Ve skóre o bod dokonce překonal loňský špičkový Pixel 7 Pro s trojitým foťákem. To třeba iPhone 15 loňský špičkový iPhone 14 Pro nepřekonává, naopak bod ztrácí. Vše to jsou ovšem nicotné rozdíly, důležité je, že Pixel 8 patří mezi špičku a stačí mu k tomu i o něco jednodušší technika než soupeřům.

V porovnání s letošním nejvybavenějším Pixelem 8 Pro si Pixel 8 oproti svému přímému předchůdci polepšil víc. Oproti Pixelu 7 má o osm bodů lepší hodnocení, zatímco typ Pro si letos polepšil o šest bodů. A za pozornost stojí především fakt, že u focení hlavním fotoaparátem jsou mezi oběma letošními pixely jen minimální rozdíly. Zatímco špičkový 8 Pro má za focení 155 bodů, typ 8 má 152 body a rozdíly v jednotlivých disciplínách jsou skutečně minimální. Pro porovnání, loňský Pixel 7 Pro má za focení hlavním foťákem 148 bodů a typ 7 bodů 145, tam tedy byl odstup stejný.

Pixel 8 dokonce překonává dražšího kolegu v bokeh efektu, tady vede se 70 body oproti 65. Naopak ztrácí v náhledu a samozřejmě zoomu, protože Pixelu 8 chybí teleobjektiv. Nicméně skóre 129 bodů je výtečné a překonává třeba Samsung Galaxy S23, který má teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Zajímavé je, že ani ztráta u širokoúhlého objektivu není tak dramatická, jak by se dalo čekat. Pixel 8 má totiž dvanáctimegapixelový širokoúhlý foťák, který v testu dostal 109 bodů, Pixel 8 Pro má v tomto případě 48megapixelový senzor, co si vysloužil 119 bodů a je nejlepší v žebříčku. U videa si opět oba aktuální top pixely vedou téměř stejně, skóre je 148 vs. 149 bodů ve prospěch dražšího modelu.

V porovnání s konkurenčním iPhonem 15 si Pixel 8 vede lépe u focení hlavním foťákem (152 vs. 147) a u zoomu (129 vs. 114), ale ztrácí u bokeh efektu (70 a 80 bodů), preview na displeji (64 oproti 84) a videa (148 vs. 153). Opět se tedy potvrzuje, že Applu tu v porovnání se soupeři pomáhá především špičkové video a pak některé specifické disciplíny.