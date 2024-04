Nové vivo V40 SE překvapí oslnivým designem i funkcemi top modelu

funkce, tato designová novinka vás ale zaručeně překvapí. Na první pohled zaujme dílenským zpracováním. Nemá totiž cenu šetřit na tom, co je pro uživatele nejdůležitější. Potěší tedy prémiové zpracování s lesklým kovovým rámečkem a robustní konstrukce ve dvou provedeních. Klasická a distingovaná černá barva využívá kompozitního plastu. Pokud ale chcete z davu přece jen pořádně vystoupit, sáhněte po luxusní fialové veganské kůži ve verzi Purple Leather.

vivo V40 SE

Ta je zpracována z inovativního materiálu Eco Fiber a kromě poutavého vzhledu zaujme inovativním ošetřením a pohodlím při použití. Pyšní se totiž speciální úpravou povrchu zabraňující zachytávání nepořádku a skvrn. Extrémním případem je třeba rozlitá sklenice vína nebo zbytky omáčky při vaření. Ostatně jako pomocníka s receptem používá telefon kdekdo, a i mezi Čechy je akce v kuchyni stále populárnější. Kromě toho se ale nemusíte bát ani otisků prstů, pokud se vám za jakýchkoliv okolností potí ruce. A v souvislosti s tím je samozřejmě příjemný i fakt, že kožené provedení výborně drží v ruce. To nicméně neznamená, že by černé provedení mělo být chudým příbuzným. I to nabízí zajímavý kryt se stylovými odlesky, a i u něj se můžete těšit na prémiové provedení.

U dostupných modelů je obvykle potřeba počítat s kompromisy, ať už jde o nižší výkon nebo třeba slabý displej. V40 SE ale těmito neduhy rozhodně netrpí. Použitý AMOLED displej Ultra Vision s obnovovací frekvencí až 120 Hz je v rámci třídy opravdový nadstandard. Navíc jde o rekordmana v kategorii jasu. S až 1800 nity jde o nejjasnější displej ve své třídě a problémem tak nebude ani čtení na přímém slunci, například během blížícího se léta.

Na kompromisy pak nedošlo ani uvnitř. V40 SE pohání čipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 s pokročilou 4nm architekturou. Důraz byl kladen na výdrž baterie a úpsoru energie. Samotný procesor dokáže pracovat velmi úsporně, a navíc ho doplňuje baterie se solidní kapacitou 5000 mAh. Pokud ale přece jen vyčerpáte i tu, zachrání vás technologie rychlého nabíjení FlashCharge s výkonem až 44 W. Na precizní zpracování navíc byl brán ohled i zde. Zatímco dříve bylo potřeba cenově dostupné smartphony měnit jako na běžícím pásu, protože prostě nepřežily ani celodenní používání,vivo garantuje minimálně 80% kondici i po čtyřech letech od koupě.

vivo V40 SE

Společnost vivo patří k průkopníkům mobilního fotografování a tuto filozofii ctí i novinka. V40 SE je tedy vybaveno trojitým systémem zadních fotoaparátů s 50MP hlavním a 8MP ultra širokoúhlým fotoaparátem a samozřejmě i předním 16MP fotoaparátem pro pořizování parádních selfies. Nabídku doplňuje bohatá zásoba softwarových doplňků pro fotografování včetně stylů portrétů, efektů bokeh a video režimů. To vše je součástí elegantní a zábavné nadstavby FunTouch 14, postavené na Androidu 14.

Vivo V40 SE je v černé a fialové verzi dostupné na českém trhu od 8. dubna za 6 999 korun. U vybraných obchodních partnerů lze ale použít slevový kód vivo1000 a získat tak slevu 1000 korun. K objednávce zároveň získáte jako dárek nabíjecí adaptér vivo FlashCharge 44W, odemykající možnosti rychlého nabíjení. Ostatně nabíjecí adaptéry už dnes nejsou součástí balení s telefonem, jde tedy o velmi příjemný doplněk.

vivo V40 SE

Koupí telefonu zároveň získáváte možnost soutěžit o zájezd a vstupenky na mistrovství evropy ve fotbale UEFA EURO 2024! Stačí od 19. dubna účtenku zaregistrovat na speciální landing page a zařadit se tak do slosování o lístky na zápas české reprezentace s Portugalskem včetně ubytování a cesty pro dvě osoby. Na soutěž společnost vivo láká s ambasadorem značky, špičkovým českým útočníkem Patrikem Schickem.