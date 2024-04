Pošlete sportovní fotku a vyhrajte smartphone nebo dres reprezentačního kanonýra

Pochlubte se fotografií se sportovní tematikou: ať už to bude snímek z profesionálního utkání nebo vaše osobní snaha sportovat. Stačí zaslat soutěžní fotografii a můžete vyhrát úplně nový prémiový smartphone vivo V40 SE s bohatou výbavou a výbornými parametry nebo podepsaný dres fotbalisty Patrika Schicka.

Soutěž Sportovní jaro startuje v pondělí 8. dubna ve 12:00 a své fotografie můžete posílat do 24. dubna do 12:00. Poté redakce vybere snímky, které splňují zadání soutěže a mají kvalitu odpovídající zveřejnění a zařadí je do soutěžní galerie v článku. Následně proběhne hlasování čtenářů a nejlépe hodnocené snímky vyhlásíme 3. května.

Aby byla fotografie zařazená do hlasování, musí na ní být vyobrazená sportovní aktivita z kolektivního nebo individuálního sportu na profesionální i amatérské úrovni. Kompozice je na vás a vaší kreativitě. Do hlasování nebudou zařazené fotografie, kde nebude sportovní motiv a také snímky, na kterých budou nevhodné motivy.

Každý soutěžící může poslat jednu soutěžní fotografii

Autor vítězné fotografie získá úplnou novinku – prémiový smartphone vivo V40 SE v ceně 6 499 Kč

Druhý v pořadí získá podepsaný dres reprezentačního útočníka Patrika Schicka v těžko vyčíslitelné hodnotě

Třetí v pořadí vyhrává smartphone vivo Y20s v hodnotě 4 290 Kč

Dres Patrika Schicka

Pravidla soutěže najdete zde.