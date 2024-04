Výkonný mobil za obstojnou cenu oblečený v kůži. Test Poco X6 Pro

Značka Poco vyniká především ve střední třídě, byť jí není cizí ani ta vyšší střední. Telefony výrobce, který formálně spadá pod Xiaomi, mají však být primárně vnímány jako dostupnější alternativa třeba i k „hlavní“ produktové řadě Xiaomi. Hlavní zájem značky je pak oslovovat především mladé uživatele, kteří hledí na dobrý poměr ceny a výkonu telefonu.

Poco X6 Pro si tuto výzvu vzalo k srdci a snaží se oslovit především ty zájemce, kteří jsou ochotni si trochu připlatit. Telefon je totiž už v podstatě jednou nohou ve vyšší střední třídě, byť je tu docela znatelný cenový rozdíl mezi dvěma dostupnými paměťovými variantami. Tak či onak nabídne opravdu výkonný čip, jenže bude to k přesvědčení zákazníka stačit? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Ačkoliv je značka orientovaná na mladé uživatele, kteří mohou brát telefon i jako vyjádření osobního vkusu a hledět tak na design, ve výsledku je to pořád aspekt, na kterém výrobce spíše rád šetří. Model X6 Pro se však trochu vymyká normě, i když jen částečně. Ano, pořád je to designově celkem nenápadný mobil, s plastem na bocích i zádech. Ovšem to platí pouze v případě, když si vyberete šedou nebo černou variantu.

Zatímco v těchto zmíněných barvách můžete mobil s klidem obalit krytem a o jeho design se nestarat, v případě žluté varianty by to byla skoro až škoda. Žluté Poco X6 Pro má totiž na zádech namísto plastu „eko kůži“, přesněji řečeno silikonovou imitaci kůže. Telefon však najednou vypadá na pohled o dost zajímavěji a v ruce působí příjemněji, prémiověji. Pokud vám na designu nesejde, běžte s klidným svědomím do tmavé barevné varianty. Ale žlutou byste neměli přehlédnout v případě, že chcete telefonem byť jen trochu zaujmout. Cenový rozdíl mezi barevnými provedeními totiž není žádný.

Poco X6 Pro je jinak spíše větší telefon, jeho rozměry jsou 160,5 × 74,3 × 8,3 mm a hmotnost 190 gramů. Boky jsou ploché, zajímavý detail u žluté varianty je rovněž i stejně barevné tlačítko pro aktivaci displeje. Modul s fotoaparáty se roztahuje téměř přes celou šířku zad, ovšem s takovým nápadem už přišlo vícero mobilů před pokem.

Xiaomi letos začalo i levnější telefony vybavovat zvýšenou odolností proti vodě a prachu, model X6 Pro si však vystačí se stupněm krytí IP54, tedy odolností proti prachu a cákající vodě. I to je lepší než nic.