Hlasujte o nejlepší sportovní fotku. Vyberete tak vítěze smartphonu vivo

Soutěž Sportovní jaro odstartovala v pondělí 8. dubna ve 12:00, čtenáři iDNES.cz mohli své fotografie posílat do 24. dubna do 12:00. Vybrané snímky, které splňovaly zadání soutěže a měly kvalitu odpovídající zveřejnění, redakce zařadila do soutěžní galerie (viz níže). Hlasování čtenářů probíhá od 26. dubna od 12:00 do 2. května do 12:00. Nejlépe hodnocené snímky vyhlásíme 3. května.

Pravidla soutěže najdete zde.