K mobilu teď dostanete televizi zdarma a levnější jsou také iPhony

Zdá se, že do světa smartphonů se vrátily cenové války. Po letech, kdy ceny telefonů rostly nebo aspoň stagnovaly, se letos zdá, že chytré telefony jsou konečně o něco výhodnější. Některé nové generace smartphonů na náš trh letos přišly s výhodnější cenou než předchůdci, jindy výrobci alespoň cenu drží, nezdražují a nejen při zahájení prodeje nabízejí různé bonusy. Přinášíme přehled akcí, které jsme aktuálně zaznamenali.

K Honoru tablet

Čínské značky jsou specialisté na různé výhodné nabídky a takovým nekorunovaným králem je v jejich případě v poslední době Honor. Ještě ve víkendové recenzi špičkového modelu Magic6 Pro jsme vysvětlovali, jak je to výhodný smartphone a jak se dá sehnat za ještě nižší než původní akční cenu, kterou výrobce při uvedení na trh „dočasně“ stanovil na 25 990 korun. A najednou je to zase jinak. Ani teď neplatí ceníková cena Honoru Magic6 Pro, která podle výrobce činí 30 990 korun.

Nově teď pro Magic6 Pro podle všeho ve velkých e-shopech platí oficiální cena 28 990 korun, což je oproti víkendovým 24 390 korunám výrazné zdražení. Ovšem Honor přispěchal se speciální akcí, která může být pro některé zájemce o novinku dost výhodná: k telefonu totiž zdarma nabízí tablet Honor Pad 8 v hodnotě 5 490 korun. Takže samotný telefon jako by stál 23 500 korun. A to není na nadupaný smartphone s jedním z nejlepších fotoaparátů na trhu vůbec špatná nabídka.

Samsung se slevou nebo s televizí zdarma

Ovšem zahanbit se nenechá ani korejský Samsung, který má ceníkové ceny tradičně vyšší než čínská konkurence, ale jehož telefony v různých, často poměrně složitých akcích vycházejí až překvapivě výhodně. Jednu akci jsme bohužel promeškali, ale u Samsungu nikdy není k další daleko, takže stačí sledovat stránky výrobce. Do pondělí 15. dubna nabízel Samsung na svém e-shopu vybrané telefony s přímou slevou až 20 % – takový S24 Ultra tak mohl zájemce mít už za 28 392 korun (ceníková cena 35 490), dostupný Galaxy A34 za 7 592 korun (ceníková cena 9 490).

K modelu A34 teď alespoň Samsung nabízí jako bonus náramek Galaxy Fit3 (do 21. 4.), u špičkových modelů S24 platí tradiční výkupní bonus ve výši až 3 000 korun. A slevu na telefony dostane ten, kdo nakupuje hromadně: za 2 zařízení značky Samsung v jedné objednávce nabízí výrobce slevu 10 %, za tři pak 15 %. K tomu u S24 Ultra i dalších modelů nabízí Samsung zpět až 10 % ceny telefonu jako bonus na budoucí nákup, ti kdo nakupují u Samsungu poprvé, mohou získat slevu 5 %. Vhodná kombinace akcí a slev (některé kombinovat jdou, jiné nikoli) tak mohou přinést zajímavou cenu i bez přímé slevové akce.

A to není vše. Třeba operátor O2 připravil pro zájemce o nový samsung další akci. Ta ovšem platí jen pro zákazníky, kteří vedle služeb operátora využívají také služeb AirBank, tedy spřízněné banky ze skupiny PPF. Kdo si u operátora pořídí nový Samsung Galaxy S24 a je součástí společného ekosystému Unity (je k tomu aplikace) obou firem, ten získá poukázku na 50palcový televizor Samsung UE50CU7112 v hodnotě téměř 10 000 korun. Stihnout to musí do konce června nebo obligátního „vyprodání zásob“.

Levné vivo levněji a s nabíječkou

Značka Vivo uvedla na trh nový cenově dostupný smartphone Vivo V40 SE. Ten uvádí se zvýhodněnou zaváděcí cenou 5 999 korun, zatímco ta oficiální ceníková je o tisíc korun vyšší. Za tuto částku lze telefon podle výrobce pořídit do konce dubna, pak bude platit právě vyšší cena – ale opět víme, že Vivo s akcemi nešetří, takže dříve nebo později přijde další sleva. V té aktuální akci pak dostane zájemce k modelu Vivo V40 SE zdarma ještě nabíjecí adaptér Vivo FlashCharge, který už jinak není součástí balení.

Apple slevy (ne)dává

Samotný Apple je známý tím, že slevy přímo ve svém e-shopu v podstatě nedává nebo je nabízí jen výjimečně. Ale tuto práci za něj sem tam odvedou někteří konkrétní prodejci. Takže třeba iPhony řady 15 najdete v řadě e-shopů (samozřejmě těch nabízejících telefony z oficiální distribuce) asi o tisícovku levněji než přímo u Applu. Ovšem největší český e-shop Alza.cz nabízí iPhony momentálně ještě výhodněji. Třeba základní iPhone 15 se 128 GB paměti tu vyjde na 20 490 korun, zatímco oficiální cena je 23 990 korun.

A k tomu do konce dubna Alza nabízí při koupi „patnáctkových“ iPhonů ještě výkupní bonus 2 500 korun, takže zmíněný iPhone 15 vyjde na osmnáct tisíc. Nový iPhone 15 Pro můžete mít s výkupním bonusem už za 23 490 korun a nejnadupanější iPhone 15 Pro Max za 29 490 korun. To jsou nabídky, kterým vzhledem k síle značky Apple čínské značky konkurují jen obtížně. Ale velký e-shop umí slevit i jinde, třeba vybrané smartphony Motorola nabídne rovnou se slevou 20 %, takže třeba krásný Razr 40 s ohebným displejem vyjde už na 14 442 korun.