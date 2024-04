Výhodný supersmartphone, který se hodně chlubí. Test Honoru Magic6 Pro

Papírově Honor Magic6 Pro rozhodně patří k těm vůbec nejlepším smartphonům na českém trhu. A třeba excelentní výsledky v různých testech organizace DxO Mark ukazují, že by tomu tak mohlo být i v praxi, však si Honor vysloužil zatím nejlepší hodnocení nejen za fotoaparát, ale také za displej, selfie foťák i baterii. Jenže ani tato hodnocení nevykreslují celou realitu a Honor Magic6 Pro, i když je to skvělý smartphone, rozhodně není dokonalý.

Řada jeho specifik je samozřejmě o konkrétním vkusu uživatele, jeho potřebách a zvycích. A když k tomu přičteme opravdu skvělé vlastnosti, je Magic6 Pro ve třídě špičkových smartphonů opravdu zajímavou volbou. Obzvlášť, když ani po úvodních slevách telefon nezdražil a dnes ho bez problémů seženete za částku pod 25 tisíc korun. To pak moc konkurentů nemá.

Co myslíte tím vkusem a potřebami?

Honor se u modelu Magic6 Pro chlubí celou řadou superlativů. Jedním je třeba displej, který má mít rekordní svítivost až 5 000 nitů. A musíme uznat, že displej je opravdu skvělý a třeba jeho čitelnost na přímém slunci patří rozhodně k tomu nejlepšímu na trhu. Sice v takovém případě barvy působí trochu nepřirozeně, ale upřímně, to je v situaci, kdy prostě potřebujete údaje na displeji na ostrém slunci přečíst, úplně jedno.

Plusy a minusy Proč koupit? Špičkový displej se skvělou čitelností na slunci

Perfektní výdrž baterie

Velmi dobrý fotoaparát Proč nekoupit? Nedostatky v odladění

Design a zpracování nejsou pro každého

Horší dostupnost příslušenství

AI je jen pozlátko Kdy? V prodeji Za kolik? od 24 390 Kč

Na druhou stranu musí Honor i v tomto případě čelit silné konkurenci, kterou je třeba Samsung Galaxy S24 Ultra. A ten nabízí zcela jinak pojatý displej, který je podle nás v praxi ještě lepší, ať si DxO Mark tvrdí, co chce. Jeho antireflexní technologie totiž rovněž zajišťuje skvělou čitelnost a eliminuje odlesky prakticky za jakékoli situace, tedy třeba i v noci při čtení pod lampičkou. Tady displej Honoru Magic6 Pro se zahnutím na bocích (a jeho náznakem nahoře i dole) dovede občas „házet prasátka“ a uživatel musí hledat vhodný úhel pro čtení, což nemusí být vždy komfortní. Jinak třeba minimální jas displeje je dostatečně nízký, aby čtení bylo komfortní i ve tmě.

Honor tedy nabízí moderní displej s vysokým jasem, leskem a zahnutím, což je efektní, ale nemyslíme si, že vždy dokonale efektivní. A vrátíme se ještě k jasu: maximální hodnota 5 000 nitů je lokální jas v HDR scénách, takže to displej využije jen někdy. Ale běžné maximum 1 600 nitů na slunci bohatě stačí. I to však ukazuje, že se Honor někdy vlastně víc chlubí, než aby myslel na praxi. Co se papírových hodnot týče, displej má úhlopříčku 6,8 palce a rozlišení 1 280 × 2 800 pixelů, což je mimochodem oproti předchůdci mírný, ale v zásadě nepodstatný pokles.

Ještě zmíníme výřez v displeji, který připomíná Dynamic Island u iPhonů. Inspirace je zjevná, kolem výřezu se objevují ovládací prvky a notifikace z vybraných aplikací a funguje to celkem dobře. Ale výřez může být pro někoho rušivý. Na druhou stranu se v něm nachází ToF senzor pro pokročilé odemykání obrazovky, které je opravdu rychlé a bezpečné. Funguje lépe než čtečka otisků, která je na náš vkus moc nízko u spodního okraje displeje.

Nenechte se mýlit, displej je skutečně špičkový, jen jsou na trhu smartphony, jejichž displej se vám může líbit úplně stejně nebo i víc, i když papírově tak dokonale nevypadá. Proto mluvíme o tom vkusu a potřebách. A obdobných situací je u Magic6 Pro vlastně víc.