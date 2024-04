Vyfotil makety chystaných iPhonů. Levnější modely čeká změna

Apple se už pěkných pár let u iPhonů drží velice podobného designu jen s drobnými obměnami: tu přidá ploché boky, tam změní funkčnost jednoho tlačítka a podobně. Ani letos se nebudete muset bát, že byste na dálku novinky od Applu nepoznali: podle všeho minimálně dražší dvojice Pro a Pro Max budou zase vypadat dost podobně, jako jejich předchůdci. Změna se však rýsuje u levnější dvojice.

Uniklé snímky maket pro celou sérii iPhonů 16 zveřejnil analytik a novinář Sonny Dickson na síti X. Na snímcích je patrné, že makety slouží především jako reference pro výrobce příslušenství, například kryty a pouzdra a nemají jasně definované detaily. Co však vyčíst už teď z fotografií lze, je konfigurace zadních fotoaparátů.

Zatímco dvojice iPhone 16 Pro a Pro Max (pokud se tak budou jmenovat) bude mít i tentokrát identickou konfiguraci třech fotoaparátů na zádech, vzhled modulu s fotoaparáty se oproti předchůdcům změní u modelů iPhone 16 a 16 Plus. Ty nově nebudou mít čtvercový modul, ale zúží jej jen tak, aby obepínal dva senzory fotoaparátů pod sebou. Jde tak vlastně o pomyslný krok zpět, jelikož takto vypadal duální fotoaparát například u modelu iPhone X či série XS.

Je tak zřejmé, že se zájemci o levnější iPhony budou muset opět spokojit se sestavou dvou fotoaparátů, která bude s největší pravděpodobností ve složení standardního a širokoúhlého záběru. Zoomovat se tedy bude stále pouze digitálně.

Z fotografie nevyčteme přesné rozměry telefonů, nicméně se nám subjektivně zdá, že menší duo telefonů už velikostně není tak rozdílné od většího dua. Je možné, že zatímco rozměry větší dvojice se nezmění, menší telefony povyrostou. To už však pouze spekulujeme.

Zájemce o telefony série iPhone 16 by pak mohla zajímat ještě jedna informace, a sice že na boku těchto telefonů by se mohlo objevit jedno nové tlačítko, jak ukazují uniklé fotografie krytů na tyto telefony. Spekuluje se, že by mohlo sloužit jako spoušť fotoaparátu pro pohodlnější ovládání při držení telefonu horizontálně. Apple však může mít úplně jiné plány a nebo uniklé informace nemusí být správné. Výřez v krytu může být zkrátka jen pro přesunutý šuplíček na SIM.