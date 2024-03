Apple se vychloubá vnitřní pamětí iPhonů, které však mají co dohánět

Každý má vlastní nároky na to, co by telefon měl umět. Asi všichni se však shodneme na tom, že čím víc úložiště na vlastní data, tím budeme při používání mobilu klidnější. Promazávání fotek z dovolených a odstraňování aplikací a her při instalaci nové může být totiž docela otrava. Apple proto v nové reklamě hlásá, že s jeho iPhony 15 budete mít opravdu velké úložiště pro svá data. Ona to však není tak úplně pravda.

Základní úložiště u aktuálních iPhonů 15 začíná na 128 GB, což sice technicky vzato pořád není úplně málo, ovšem zároveň se to už ani nedá označit jako příliš štědrá hodnota. Reálně totiž takový telefon nabídne 119 GB prostoru a pokud rádi hrajete objemné hry a nebo se vám za roky používání iPhonu v něm už nastřádalo celkem bohaté album fotek, budete mít s takovým místem asi problém vyjít.

Každá fotografie z telefonu může mít něco mezi 2 a 8 MB, a není nic neobvyklého, že se během jednoho výletu či krátké dovolené nasází klidně sto a víc fotek. O dlouhých dovolených, významných událostech a dalších záležitostech ani nemluvě. A když k tomu ještě sem tam natočíte nějaké to video, nebude opravdu problém oněch 119 GB zaplnit. A to jsme dali stranou náročnější hry, což je další velký žrout prostoru v úložišti telefonu. Jedna taková zabere klidně i přes 10 GB.

Apple se samozřejmě snaží vám pomoci cloudovým úložištěm, jenže to máte bezplatně pouze 5GB, za další místo už musíte platit měsíční poplatek. No a na nějaké rozšiřování zabudovaného úložiště rovnou zapomeňte, to jde pouze tak, že si koupíte nový iPhone. U konkurenčních modelů s Androidem přitom ještě donedávna bylo třeba docela běžné rozšiřování úložiště paměťovou kartou, to však už v posledních letech také mizí z výbavy telefonů.

Výrobce bude tedy samozřejmě nejradši, když při výběru nového telefonu sáhnete rovnou po verzi s větším úložištěm. iPhony 15 se dají sehnat ve verzích se 128, 256 a 512 GB prostoru, modely Pro pak nabízejí dokonce až 1TB úložiště. Tam už si však výrobce účtuje poměrně vysoké příplatky. Každopádně tvrdit dnes to, že 128 GB je „hodně místa“, je už minimálně docela zavádějící.