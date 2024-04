I přes sankce nabízí největší ruský operátor nejnovější iPhony

Rusko je po napadení Ukrajiny v roce 2022 pod stále tvrdšími sankcemi ze stran západních společnosti. V Rusku by se tak neměly prodávat západní výrobky, zejména ty luxusní. To se týká i telekomunikací, a tedy i smartphonů. Všeobecně se však ukazuje, že sankce lze poměrně snadno obcházet importem přes třetí země, které se k sankcím nepřipojily. Ruský zákazník se tak k západnímu zboží dostane bez problémů, jen si tu více tu méně připlatí.

S ohledem na reálný stav pak překvapují snahy ruských autorit se sankcím aktivně postavit. Médii například nedávno proběhla zpráva o dodávce smartphonů pro ruskou státní správu s vlastním „národním systémem“ Aurora OS. To je ovšem původně systém MeeGo vzniklý ze spolupráce finské Nokie a amerického Intelu.

Je to vlastně spíš (vnitro)politická záležitost, protože úředník si bez problémů může dojít do nejbližšího obchodu operátora pro nový iPhone. V nabídce ruského operátora MTS totiž výrobky amerického Applu jsou běžně dostupné. A to přesto, že ruský online obchod Applu po uvalení sankcí nefunguje. V nabídce operátora najdeme i loňskou novinku iPhone 15 Pro. Tedy nové modely, a ne ty původem z dob před uvalením sankcí.

iPhone 15 Pro Max v nabídce ruského operátora MTC.

iPhone 15 Pro vyjde u operátora MTS v základní verzi s pamětí 128 GB na 116 990 rublů, tedy v přepočtu na přibližně 30 000 korun. S pamětmi 256 GB respektive 1 TB potom iPhone 15 Pro vyjde na 135 990 a 184 990 rublů, tedy v přepočtu na zhruba 35 000 respektive 47 000 korun.

U ruského operátora potom stojí nejvyšší modely 15 Pro Max buď 169 990 rublů nebo 209 990 rublů. A to podle paměti 512 GB nebo 1 TB. V přepočtu tak stojí nabízená verze s menší pamětí přes 43 000 korun a vrcholná verze na zhruba 53 500 korun. Některé paměťové verze modelu 15 Pro i Pro Max nejsou dostupné.

V českém oficiálním obchodě Applu stojí iPhone 15 Pro v základní verzi s pamětí 128 GB rovněž 30 000 korun. Varianty s pamětmi 512 GB a 1 TB potom vyjdou na 39 000 korun respektive na 45 000 korun. Modely Max potom na českém trhu oficiálně vyjdou na 42 000 korun za paměť 512 GB a 48 000 korun za paměť 1 TB.

Samsung Galaxy S24 Ultra v nabídce ruského operátora MTC.

V nabídce najdeme i letošní samsungy. Jižní Korea na Rusko také uvalila sankce, ty ale platí jen pro některé výrobky. Ruský internetový obchod Samsungu nadále funguje a lze z něj v Rusku objednat plnou nabídku smartphonů.

Jinak operátor MTS nabízí nejrůznější čínské smartphony od značek jako je Huawei, Honor, Xiaomi, Realme, Tecno nebo Infinix. MTS (rusky MTC – Мобильные ТелеСистемы) je největší ruský operátor, který měl v roce 2021 zhruba 76 milionů zákazníků. Působí i v Bělorusku, kde nabízí nejnovější iPhony také.