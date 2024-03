Nová aktualizace pro iPhony přináší velkou změnu pro Evropany

Tahanice o alternativní zdroje aplikací v iPhonech mezi Applem a Evropskou unií má definitivní výsledek. Je jím aktualizace systému iOS 17.4, kterou právě teď můžete do iPhonů stahovat. Je to reakce na unijní akt o digitálních službách (DSA), který požaduje, aby společnosti s více než 45 miliony aktivních uživatelů měsíčně a tržní kapitalizací 75 miliard eur (1,9 miliardy Kč) zajistily kompatibilitu svých aplikací s aplikacemi konkurenčních společností a umožnily uživatelům rozhodnout se, které aplikace si do svých zařízení nainstalují.

Tato nová funkce ve formě aktualizace systému iOS tedy dovoluje uživatelům ve 27 zemích EU instalovat aplikace z alternativních obchodů, stejně tak i využívat alternativní prohlížeč internetu jako výchozí (dosud to bylo vždy Safari) a také můžete nově platit za aplikace v obchodu Applu alternativními způsoby.

Jsou to novinky, které jsou například uživatelům Androidu už dávno dobře známé, ovšem pro iPhony je to zásadní navýšení svobody ohledně toho, odkud pochází aplikace v telefonu a také interakce s nimi. S tím se ovšem zároveň mohou pojit i bezpečnostní rizika. To však teprve ukáže čas, nakolik implementace těchto novinek ohrozí bezpečnost systému iOS.

Instalace alternativních aplikací se dá v iPhonech rovněž zakázat, pokud by šlo například o mobil nezkušeného uživatele (např. dítěte), pro kterého by mohla instalace aplikací třetích stran představovat zvýšené riziko ohrožení bezpečnosti osobních dat. Možnost instalaci zakázat najdete v nastaveních telefonu v sekci Čas u obrazovky, dále Omezení obsahu a soukromí, poté Instalace a nákupy aplikací a nakonec Obchody s aplikacemi. Zde můžete funkci vypnout.

Pro vás jako uživatele iPhonů se nový software odrazí především v prvotní volbě výchozího prohlížeče, na což se vás Safari po prvním spuštění po aktualizaci zeptá. Je jen na vás, jaký preferujete. Nabídka alternativních tržišť aplikací a samotných nástrojů se teprve bude rozrůstat.

Dejte si ovšem pozor i na to, že pokud v telefonu časem budete mít instalované aplikace a tržiště třetích stran, budou fungovat pouze v zemích EU. Apple jejich funkcionalitu bude kontrolovat pomocí geolokace a pokud EU na delší dobu opustíte, přestanou fungovat. Firma nicméně zatím nespecifikovala, po jak dlouhé době v zahraničí vám aplikace znepřístupní.

Využijete možnost instalovat do iPhonu aplikace z alternativních obchodů? celkem hlasů: 220 Ano 8 %(17 hlasů) Ne 88 %(194 hlasů) Nevím 4 %(9 hlasů)

Co se dalších novinek týče, jsou hlavně v detailech. Klávesnici s emotikony rozšíří nové symboly pro houbu, fénixe, limetku, přetržený řetěz a třesoucí se hlavy. V aplikaci Apple Podcasts přibyla možnost přepisu hlasu na text v angličtině, španělštině, němčině a francouzštině. Díky přepisu do textu budete navíc nyní mít možnost vyhledávat klíčová slova.

Apple dále opravil chyby týkající se například rozpoznávání hudby a přidávání do playlistu v Apple Music, zabezpečení telefonu při odcizení, obrázků u kontaktů v aplikaci Najít a také přepínání mezi dvěma telefonními čísly různých SIM. V sekci Kondice baterie v nastaveních telefonu u modelů iPhone 15 přibyl údaj o počtu nabíjecích cyklů, výrobě a prvního použití telefonu.

Aktualizace iOS 17.4 je dostupná pro modely XS/XS Max, XR, SE druhé a třetí generace a všechny novější modely počínaje iPhonem 11.