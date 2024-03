VIDEO: Apple zfilmoval kultovní komiks. Zamířil kvůli tomu do Japonska

Ústřední postavou napínavého komiksu je mladý taxikář zvaný Midnight (Půlnoc). Ulice Tokia totiž ve svém speciálně postaveném taxi brázdí výhradně až poté, co se ponoří do tmy a osvítí je neonové nápisy. Vůz, který může řídit pouze on, má přitom jednu zvláštnost: páté kolo umístěné pod podvozkem. Díky němu dokáže Midnight, který vidí do blízké budoucnosti a taxikařením se snaží vydělat peníze na léčbu dívky, jež se po jím způsobené nehodě nachází ve stavu mozkové smrti, projet jakoukoli cestu.

Devatenáctiminutový snímek, za nímž stojí japonský filmový režisér, producent a scenárista Takaši Miike, oživuje střípky z kresleného komiksu. Sleduje Midnightovu snahu ochránit mladou dívku před místními gangstery, kteří usilují o pozemek po jejím otci, kterého zavraždili. Akční snímek demonstrující videoschopnosti iPhonu 15 Pro nejen při slabém osvětlení, ale i třeba během natáčení za pohybu, je nabitý souboji a honičkami. Nechybí ani bizarní detaily jako třeba zákeřná banánová slupka, vrah s plyšákem či gangsterův výraz v závěru honičky nočním Tokiem.

Zveřejněn byl tradičně i klip odhalující zákulisí vzniku nového filmu: