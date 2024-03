Přechod z iPhonů na telefony s Androidem bude snazší, slíbil Apple

Řešení by mělo být k dispozici od podzimu 2025. Aplikace od společnosti Google pro přechod z iPhonu na Android sice existuje už dnes, ale některé typy dat nepřenáší.

Apple chce také koncem letošního nebo začátkem příštího roku umožnit přenos příslušných dat z jednoho webového prohlížeče do druhého na stejném zařízení. DMA také počítá s větší konkurencí u webových prohlížečů.

Přísnější pravidla pro velké online platformy platí v Evropské unii od čtvrtka 7. března. Evropská komise (EK) zatím určila 22 služeb šesti společností jako takzvané „gatekeepery“, na které se nová nařízení vztahují.

Podle agentury DPA nepřekvapí, že se to týká amerických technologických gigantů Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft a také Alphabet, což je mateřská společnost Googlu. Na seznamu je také síť pro sdílení videí TikTok od společnosti ByteDance, která pochází z Číny. Jedním z požadavků je, že tyto firmy nesmějí upřednostňovat vlastní služby před službami konkurence.

iPhony již v souvislosti s novými pravidly EU dostaly systémovou aktualizaci, která umožňuje do telefonů instalovat aplikace z alternativních tržišť. Nebyl by to však Apple, aby to nepojal po svém: takto instalované aplikace nebudou totiž fungovat při cestách mimo EU.