Alternativní obchody zamíří do zařízení Applu, první už se hlásí

Alternativní aplikační obchody k doposud jedinému a hlavnímu App Store od Applu dorazí zřejmě už ve verzi systému iOS 17 pro iPhony. Jde o logické vyústění situace ohledně nařízení Evropské unie, která se snaží vyrovnat podmínky na trhu s aplikacemi. Na něm mají zcela dominantní převahu dva aplikační obchody: App Store od Applu a Google Play na Androidu.

Zatímco na Androidu je instalace alternativních tržišť aplikací povolená už od vzniku systému, Apple do svého operačního systému pouští pouze ty aplikace, které prošly schvalovacím procesem v obchodě App Store. To se však nyní změní a firma dovolí jak instalaci alternativních obchodů, tak i tzv. „sideloading“, tedy nahrávání aplikací původem zcela mimo oficiální aplikační obchod.

Už teď víme, že jedním takovým bude Paddle. To má být alternativní aplikační obchod, který se chce ujmout role hlavního konkurenta pro App Store. Jak toho docílí? Hlavním tahákem mají být výrazně nižší poplatky za nákupy aplikací či mikrotransakce v aplikacích. U App Storu je to jednotných 30 %, na Paddle má být tento poplatek pouze 10% při nákupech pod 10 amerických dolarů (asi 228 korun) a 5 % + 50 amerických centů za nákupy nad 10 amerických dolarů.

Navíc při nákupech přes Paddle bude oproti App Store k dispozici také třeba zákaznická podpora, proces vrácení peněz, přehledy předplatných, lokální úpravy cen nebo slevové kupóny. Zní to zkrátka jako zlatý důl pro menší vývojáře, které 30% daň u Applu drtí (a stěžuje si na ni i Elon Musk). U alternativ by mohli prodávat svůj software s nižší přirážkou, což by znamenalo jak více peněz pro autory, tak i nižší ceny pro zákazníky.

Jak bude nakonec spuštění alternativních obchodů v iOS 17 vypadat, ještě netušíme. Je možné, že to Apple konkurentům zas tak jednoduché neudělá, což je koneckonců v jeho zájmu: udržet stávající zákazníky tam, kde platí vyšší přirážku do kapsy Applu.